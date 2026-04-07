Γεωργιάδης σε βουλευτές αντιπολίτευσης: Αν κατηγορήσουν εμένα ή συνάδελφο μου της ΝΔ, θα δημοσιεύσω τα ρουσφέτια που μου έχουν ζητήσει

«Ανοησίες και ντροπή» χαρακτήρισε όσα αναφέρει η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τους 11 βουλευτές της ΝΔ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστηρίζοντας ότι όσα περιλαμβάνονται «δεν στέκονται σε κανένα δικαστήριο»

Παράλληλα προειδοποίησε ότι «εάν τολμήσει βουλευτής της αντιπολιτεύσεως και σηκωθεί σε εμένα και κατηγορήσει τους συναδέλφους μου της ΝΔ, για αυτόν τον φάκελο που έστειλε η κυρία Παπανδρέου, δεσμεύομαι να δημοσιεύσω στο Twitter μου, όλα τα ρουσφέτια που μου έχει ζητήσει ο ίδιος. Γιατί δεν ξέρω πολλούς βουλευτές της αντιπολίτευσης που να μη μου έχουν ζητήσει».

«Τους προειδοποιώ: μην τολμήσει βουλευτής της αντιπολιτεύσεως να πει σε εμένα για ρουσφέτι νεοδημοκράτη, γιατί θα δει στο Twitter μου τα μηνύματά του. Δεν τα σβήνω τα μηνύματα, να τα πάρει η Παπανδρέου να τα ελέγξει που έγινε η πρόμαχος των ρουσφετιών. Το να βλέπω βουλευτές ΠΑΣΟΚους, ή ΣΥΡΙΖΑίους -και όλων των κομμάτων- και να βγαίνουν να κατηγορούν τους συναδέλφους μου γιατί λέει πήραν τηλέφωνο στον ΟΠΕΚΕΠΕ,ε… είμαι και λίγο παλαβός» συνέχισε μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

«Το πρώτο που πρέπει να λήξουμε είναι ότι υπάρχει ένας αδιανόητος βαθμός υποκρισίας από την αντιπολίτευση. Αυτό που κατηγορούμε τους βουλευτές είναι το job description των βουλευτών» πρόσθεσε στο πλαίσιο αυτό.

Ειδικά, δε, για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είπε ότι «φτιάχτηκε το 2021 όταν αποφάσισαν κάποιοι ευρωπαίοι να τη φτιάξουν. Δεν της χρωστάμε κανά σπουδαίο σεβασμό ως θεσμό, μπορεί να είναι και άχρηστος. Θα κριθεί αν δουλεύει από τους ανθρώπους από τους οποίους έλαβαν την εμπιστοσύνη για να κάνουν τη δουλειά τους. Δεν έχουν αποδεχθεί και οι 27 την ευρωπαϊκή εισαγγελία, δεν είναι και το Κέιμπριτζ. Αυτό που κρίνει έναν θεσμό είναι πώς οι εκπρόσωποί του υλοποιούν την εξουσία. Αν οι εκπρόσωποι αντί να πολεμούν την διαφθορά, πάνε και κάνουν πολιτικά παιχνίδια τότε όχι δεν είναι άξιοι του θεσμού αλλά θα πάρουν στον λαιμό του και τον θεσμό».

Όπως εξήγησε «οι διάλογοι αυτοί έχουν έρθει στη Βουλή πέρσι, δεν έχουν βάλει κάτι καινούργιο. Έναν χρόνο ήθελε η κυρία Παπανδρέου για να δει ότι ο διάλογος Αραμπατζή είναι ποινικά επιλήψιμος; Δεν στέκεται στα δικαστήρια ούτε μια δικογραφία, ακόμα και της Παπακώστα είναι πιο δύσκολη υπόθεση αλλά ποινικά αδιάφορη. Γιατί κυρία Παπανδρέου και κυρία Κοβέσι αφήσατε να διαρρεύσει ο φάκελος επί μήνες και να έρθει τελικά ένας φάκελος που όποιος δικηγόρος τον έχει δει, κλαίει από τα γέλια».

«Μπροστά στα μάτια μας εκτυλίσσεται ένα αδιανόητο πολιτικό παιχνίδι. Ή θα δεχθούμε ότι υπάρχει πολιτικό παιχνίδι ή είναι άσχετοι νομικά στην ευρωπαϊκή εισαγγελία που δεν γίνεται» είπε ακόμα ο κ. Γεωργιάδης.

Πρόσθεσε, δε, ότι «κάιτοι οι συνάδελφοι ζητούν την άρση ασυλίας τους, έχω μεγάλο συνειδησιακό πρόβλημα να ψηφίσω υπέρ. Με αναγκάζουν να το ψηφίσω αφού το ζητούν οι συνάδελφοι γιατί ό,τι έχει έρθει είναι ο ορισμός της βουλευτικής ασυλίας. Ίσως πρέπει και νομοθετικά να παρέμβουμε για να γίνουν οι δίκες γρήγορα».