Γεωργιάδης σε Μπάρκα: Αντί να αποδομείτε την Κωνσταντοπούλου, λέτε βλακείες για μένα

Την έντονη αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη προκάλεσαν όσα είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Μπάρκας, το βράδυ της Δευτέρας στο Action 24 σε σχέση με το αν είχε γνώση ή όχι της δικογραφίας μετά τη μήνυση που υπέβαλε σε βάρος του υπουργού Υγείας η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Αν και αρχικά ο κ. Γεωργιάδης είπε «καλή τη πίστει λέω για τον κ. Μπάρκα ότι με αδικεί», ο διάλογος που είχαν κατέληξε με τον υπουργό Υγείας να κατηγορεί τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ότι «αντί να αποδομεί την Κωνσταντοπούλου λέει βλακείες για μένα».

Ο διάλογος ξεκίνησε με τον υπουργό Υγείας να τονίζει ότι στο βίντεο με το οποίο γνωστοποίησε τη μήνυση σε βάρος του από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας «δεν υπάρχει να λέω ότι έχω πρόσβαση στη δικογραφία. Στο βίντεο λέω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου μου κατέθεσε μήνυση 39 σελίδων. Για τη μήνυση αυτή καθ’ αυτή δεν έχω πει γιατί δεν την έχω δει ούτε έχω γνώση της».

Στην επιμονή του κ. Μπάρκα να λέει ότι «στο βίντεο λέτε ότι η μήνυση έγινε για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση», ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε ότι «ο αστυνομικός που μου το είπε γελώντας και μου είπε ότι 23:50 και είπε γιατί το έκανε για να μην χάσει την προθεσμία. Το περιεχόμενο είναι “ο Γεωργιάδης με αποκάλεσε έτσι κι εγώ του κάνω μήνυση γι’ αυτό”. Αυτό που λέτε δεν είναι το περιεχόμενο, είναι ο τίτλος».

Συνεχίζοντας, δε, σε υψηλούς τόνους, ο κ. Γεωργιάδης είπε στον Κώστα Μπάρκα «εμένα μου κάνει εντύπωση εσείς που το παίζετε και φίλος των εργαζομένων, υπήρξε μια σοβαρή καταγγελία (σ.σ. η καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου) και δεν έχετε πει ούτε κουβέντα γι αυτό. Υπερασπίζεστε την Κωνσταντοπούλου που τον Τσίπρα προδότη τον ανεβάζει, προδότη τον κατεβάζει. Αντί να ασχολείστε πώς θα αποδομήσετε την Κωνσταντοπούλου, λέτε τέτοιες βλακείες για μένα».

«Εάν λέω βλακείες μεταφέρω τις βλακείες που λέτε εσείς» είπε από την πλευρά του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, με τον διάλογο να ολοκληρώνεται σε εκείνο το σημείο.