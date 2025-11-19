Γεωργιάδης προς Κωνσταντοπούλου μετά την παραίτηση Καραναστάση: Δεν βρίσκετε και εσείς λίγη από την “γενναιότητά” του, μήπως και ηρεμήσει λίγο το Κοινοβούλιο;

Τις εξελίξεις στην Πλεύση Ελευθερίας με την παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση από το βουλευτικό αξίωμα και τους… ύμνους που του επιφύλαξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, πως «φεύγει από την Βουλή νικητής, γιατί δεν τον νίκησε ούτε τον σκέπασε ο βούρκος», σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στο Χ.

Κάνοντας λόγο, μεταξύ άλλων, για «λυρικό ξέσπασμα» και «γελοιότητες» της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ο υπουργός Υγείας καταλήγει σε μία ερώτηση-προτροπή προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας: «Αφού τον θαυμάζετε τόσο για την “γενναιότητα” του που παραιτήθηκε, δεν βρίσκετε και εσείς λίγη από την “γενναιότητα” του μήπως και ηρεμήσει λίγο το Κοινοβούλιο;…».

Αναλυτικά η ανάρτηση Γεωργιάδη:

«Σύμφωνα με αυτό το λυρικό ξέσπασμα της @ZoeKonstant «η παραίτηση του κυρίου Καραναστάση από το βουλευτικό αξίωμα είναι γενναία και μεγάλη πράξη ενός ασυμβίβαστου ανθρώπου που δεν άντεξε την βρωμιά του συστήματος κλπ»…άρα επαγωγικά και κατ´αντιδιαστολή η κα Κωνσταντοπούλου και οι υπόλοιποι βουλευτές της Πλεύσης, που δεν παραιτούνται, όπως αυτός ο «σπουδαίος», «γενναίος» κλπ, είναι αυτοί που συμβιβάζονται με την βρωμιά και δεν έχουν την δική του γενναιότητα, ακεραιότητα κλπ….

Έχω ακούσει πολλές γελοιότητες από αυτή την κυρία τόσο καιρό, αλλά τόσο μεγάλη ομολογώ πώς όχι…

Υγ. Κυρία Πρόεδρε, αφού τον θαυμάζετε τόσο για την «γενναιότητα» του που παραιτήθηκε, δεν βρίσκετε και εσείς λίγη από την «γενναιότητα» του μήπως και ηρεμήσει λίγο το Κοινοβούλιο;…»