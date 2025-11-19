MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης προς Κωνσταντοπούλου μετά την παραίτηση Καραναστάση: Δεν βρίσκετε και εσείς λίγη από την “γενναιότητά” του, μήπως και ηρεμήσει λίγο το Κοινοβούλιο;

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τις εξελίξεις στην Πλεύση Ελευθερίας με την παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση από το βουλευτικό αξίωμα και τους… ύμνους που του επιφύλαξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, πως «φεύγει από την Βουλή νικητής, γιατί δεν τον νίκησε ούτε τον σκέπασε ο βούρκος», σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στο Χ.

Κάνοντας λόγο, μεταξύ άλλων, για «λυρικό ξέσπασμα» και «γελοιότητες» της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ο υπουργός Υγείας καταλήγει σε μία ερώτηση-προτροπή προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας: «Αφού τον θαυμάζετε τόσο για την “γενναιότητα” του που παραιτήθηκε, δεν βρίσκετε και εσείς λίγη από την “γενναιότητα” του μήπως και ηρεμήσει λίγο το Κοινοβούλιο;…».

Αναλυτικά η ανάρτηση Γεωργιάδη:

«Σύμφωνα με αυτό το λυρικό ξέσπασμα της @ZoeKonstant «η παραίτηση του κυρίου Καραναστάση από το βουλευτικό αξίωμα είναι γενναία και μεγάλη πράξη ενός ασυμβίβαστου ανθρώπου που δεν άντεξε την βρωμιά του συστήματος κλπ»…άρα επαγωγικά και κατ´αντιδιαστολή η κα Κωνσταντοπούλου και οι υπόλοιποι βουλευτές της Πλεύσης, που δεν παραιτούνται, όπως αυτός ο «σπουδαίος», «γενναίος» κλπ, είναι αυτοί που συμβιβάζονται με την βρωμιά και δεν έχουν την δική του γενναιότητα, ακεραιότητα κλπ….

Έχω ακούσει πολλές γελοιότητες από αυτή την κυρία τόσο καιρό, αλλά τόσο μεγάλη ομολογώ πώς όχι…

Υγ. Κυρία Πρόεδρε, αφού τον θαυμάζετε τόσο για την «γενναιότητα» του που παραιτήθηκε, δεν βρίσκετε και εσείς λίγη από την «γενναιότητα» του μήπως και ηρεμήσει λίγο το Κοινοβούλιο;…»

Άδωνις Γεωργιάδης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 14 ώρες πριν

Έκτακτη ενίσχυση σε κτηνοτρόφους λόγω ευλογιάς – Πόσα χρήματα θα πάρουν ανά ζώο και πότε

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Δημήτρης Σταρόβας: Τείνουμε να πείσουμε τους ανθρώπους με περιττά κιλά ότι είναι και προτέρημα, ενώ είναι ασθένεια

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 5 ώρες πριν

Χαλκιδική: Ολοκληρώθηκε η παρέμβαση στο αποχετευτικό δίκτυο της Δημοτικής Κοινότητας Κρήμνης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

ΚΑΕ Άρης: Φτάνει στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Άντζουσιτς – Πότε κάνει ντεμπούτο

ΥΓΕΙΑ 24 ώρες πριν

Μήπως ο καφές σας γερνάει πιο γρήγορα; Πώς επιδρά η καφεΐνη στο δέρμα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Πάτρα – Ναρκωτικά και όπλα εντοπίστηκαν σε σπίτι