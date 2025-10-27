MENOY

Γεωργιάδης: Ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης στα ΤΕΠ με “βραχιολάκι” έπεσε κατά 65% – Μειώθηκε στις 3,5 ώρες

THESTIVAL TEAM

Μειώθηκε κατά 65% ο χρόνος παραμονής των ασθενών στις αναμονές των ΤΕΠ, ωστόσο, παραμένει πολύ μεγάλος και χρήζει περαιτέρω διαχείρισης, σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο υπουργός Υγείας παρέθεσε τα δεδομένα για τον χρόνο αναμονής σε μεγάλα νοσοκομεία, τα οποία είχαν μπει σε ένα καθεστώς «επιτήρησης» για να διαπιστωθεί πόσος είναι ο χρόνος που περιμένει ένας ασθενής για να εξυπηρετηθεί στα επείγοντα.

Όπως αναφέρει ο υπουργός σε ανάρτησή του στο X, ο χρόνος αναμονής, στο διάστημα που καταγράφηκαν τα περιστατικά στα ΤΕΠ, «έπεσε» στις 3 ώρες και 30 λεπτά.

Στην έρευνα πήραν μέρος τα ΤΕΠ των νοσοκομείων Ευαγγελισμός, Άγιοι Ανάργυροι, Γ. Γεννηματάς, ΚΑΤ, Σισμανόγλειο, Λαϊκό, Πατρών, Αττικόν, Παίδων Αγία Σοφία, Παίδων Αγλαΐα Κυριακού.

Αναλυτικά στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Σήμερα λάβαμε τα πιο πρόσφατα στοιχεία από το σύστημα αναμονών (βραχιολάκι) για τα νοσοκομεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Χάρη στις στοχευμένες παρεμβάσεις και τις οργανωτικές αλλαγές που υλοποιούμε τους τελευταίους μήνες, ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης των ασθενών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών μειώθηκε κατά 65% την περίοδο Φεβρουάριος – Οκτώβριος 2025.

Ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης έχει πλέον διαμορφωθεί στις 3 ώρες και 30 λεπτά, βελτιώνοντας ουσιαστικά την εμπειρία των ασθενών στα επείγοντα. Κάθε βήμα βελτίωσης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας σημαίνει πιο ανθρώπινη φροντίδα, λιγότερη ταλαιπωρία και πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες για όλους».

Κλείνοντας ο Άδωνις Γεωργιάδης, επιτέθηκε στους επικριτές της πολιτικής που ασκεί το υπουργείο Υγείας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τα αποτελέσματα είναι ηλεκτρονικά καταγεγραμμένα και δεν χωρούν καμία αμφισβήτηση. Χαλάμε το αφήγημα της μιζέριας αλλά δεν θα σταματήσουμε την προσπάθεια μας. Στόχος και καθήκον μας να κάνουμε την ζωή των ασθενών έστω και λίγο καλύτερη!».

Η ανάρτηση του Γεωργιάδη:

Άδωνις Γεωργιάδης

