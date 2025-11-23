MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Η Νέα Δημοκρατία είναι η μεγαλύτερη πολιτική παράταξη της χώρας

Ο Άδωνις Γεωργιάδης πήγε σήμερα να ψηφίσει στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας για την ανάδειξη νέων οργάνων και συνέδρων, μαζί με τη σύζυγό του Ευγενία Μανωλίδου.

Όπως ανέφερε στην ανάρτησή του στο X, ψήφισε στην Κηφισιά, όπου συναντήθηκε με τον δήμαρχο Βασίλη Ξυπολητά και τον αναπληρωτή γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Πάνο Λεμπέση, μαζί με μεγάλο αριθμό μελών της παράταξης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα εκλογικά κέντρα ήταν γεμάτα, με περισσότερα από 120.000 μέλη να αναμένεται να συμμετάσχουν στη διαδικασία.

Ο Υπουργός Υγείας τόνισε πως η μεγάλη συμμετοχή αποδεικνύει τη δυναμική της Νέας Δημοκρατίας και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «θα επανεκλεγεί αυτοδύναμος στις εκλογές του 2027». «Προχωράμε μπροστά, ενωμένοι και ισχυροί», σημείωσε.

Άδωνις Γεωργιάδης

