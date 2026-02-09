Γεωργιάδης: Η ΝΔ δεν θα συγκυβερνήσει με Βελόπουλο και Λατινοπούλου – Πλην του ΠΑΣΟΚ άλλη συγκυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει

Κατηγορηματικός ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να συνεργαστεί για τον σχηματισμό κυβέρνησης με τον πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο και την πρόεδρο της Φωνής Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου, εμφανίστηκε το πρωί της Δευτέρας ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ Άδωνις Γεωργιάδης.

Απευθυνόμενος, μάλιστα, στον Ευάγγελο Βενιζέλο που ζήτησε μια ξεκάθαρη θέση από τη Νέα Δημοκρατία, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε: «αγαπητέ Ευάγγελε Βενιζέλε, η Νέα Δημοκρατία δεν θα πάει με τον Βελόπουλο και τη Λατινοπούλου.

Στέλνω μήνυμα στον Βαγγέλη Βενιζέλο: Πρόεδρέ μου, σεβαστέ, ο Μητσοτάκης δεν θα κάνει κυβέρνηση με Βελόπουλο ή Λατινοπούλου, πήγαινε στον φίλο σου τον Ανδρουλάκη και πες μας εσείς τι θα κάνετε».

«Πλην του ΠΑΣΟΚ, άλλη συγκυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει. Αν δεν θέλει το ΠΑΣΟΚ θα έχουμε ξανά εκλογές» πρόσθεσε.

Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ απέκλεισε κάθε προοπτική συνεργασίας με την Ελληνική Λύση, υποστηρίζοντας ότι «δεν μπορείς να κάνεις κυβέρνηση με κάποιον που έχεις θεμελιώδεις διαφορές».

«Ο Βελόπουλος ήταν πάντα ΠΑΣΟΚ, δεξιός δεν υπήρξε ποτέ ούτε ένα δευτερόλεπτο, δεν έχει υπάρξει ποτέ δεξιός στη ζωή του. Ούτε σήμερα είναι δεξιός, ούτε ήταν. ΠΑΣΟΚ του Αντρέα ήταν» επεσήμανε. Ο κ. Γεωργιάδης αντιπαρέβαλε, επίσης, τον ευρωπαϊκό και δυτικό προσανατολισμό της κυβέρνησης με τις θέσεις που αποδίδει στην Ελληνική Λύση, σημειώνοντας ότι «εμείς πιστεύουμε στη Δύση και στην Ε.Ε., ο Βελόπουλος πιστεύει στη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν».

Μιλώντας, για τη Μαρία Καρυστιανού, ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε πως «με όλους καλά στην πολιτική δεν μπορείς να τα έχεις, η κυρία Καρυστιανού θέλει και να λέει για εισβολείς και να την ψηφίζουν οι αριστεροί. Αυτό δεν γίνεται».