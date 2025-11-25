Γεωργιάδης: Η μεγάλη συμπάθεια της Μέρκελ για τον Τσίπρα προέρχεται από τη Συμφωνία των Πρεσπών – Ότι είναι όρθια η Ακρόπολή ακόμα είναι θαύμα

Δριμεία κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για όσα γράφει στο βιβλίο του κατηγορώντας τον ότι «δεν έχει πει ούτε μια συγγνώμη» άσκησε το βράδυ της Δευτέρας ο Άδωνις Γεωργιάδης εκτιμώντας, μεταξύ άλλων, ότι «η μεγάλη συμπάθεια της Μέρκελ για τον Τσίπρα προέρχεται από τη Συμφωνία των Πρεσπών».

«Για μένα το βιβλίο του είναι ακατανόητο. Βγαίνει και λέει ότι ο Λαφαζάνης ήταν ufo που δεν ήξερε ότι έχει πέσει ο κομμουνισμός, η Κωνσταντοπούλου ήταν νάρκισσος, ο Βαρουφάκης ένας σελέμπριτι που δεν καταλάβαινε τίποτα. Όταν ένας ceo επιλέγει μόνο κακά στελέχη ή ένας πρωθυπουργός κακούς υπουργούς, φταίνε οι κακοί υπουργοί ή ο πρωθυπουργός;» αναρωτήθηκε αρχικά στο Action 24.

Μιλώντας, δε, ειδικά για το κεφάλαιο της Συμφωνίας των Πρεσπών, ο υπουργός Υγείας είπε ότι «ο κ. Τσίπρας έχει δεσμεύσει τη χώρα και μέσα η ίδια η συμφωνία απαγορεύει την κατάργησή της αν κάποιος δεν τη σεβαστεί και γι’ αυτό δεν έχει να πει κάτι. Είναι βέβαιο ότι η μεγάλη συμπάθεια της Μέρκελ για τον Τσίπρα προέρχεται από τη συμφωνία των Πρεσπών. Είχε κάνει πολιτική συμφωνία με τους Γερμανούς που την προσδοκούσαν για 15 χρόνια (σ.σ. τη Συμφωνία των Πρεσπών), έχει μπλέξει τη χώρα». Κάνοντας, δε, τον σταυρό του ο κ. Γεωργιάδης πρόσθεσε «πώς σώθηκε η Ελλάδα, ότι η Ακρόπολη είναι όρθια ακόμα είναι θαύμα».

Χαρακτήρισε, επίσης, «πολύ μοιραίο και επικίνδυνο, φοβερό δημαγωγό» τον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας «δεν έχει αλλάξει αλλά θα τον υπερασπιστώ για την κωλοτούμπα μετά το δημοψήφισμα. Η μόνη ορθή πολιτική πράξη του ήταν αυτή. Μετά το δημοψήφισμα θα μπορούσε να πάει τη χώρα στη δραχμή και δεν θα μπορούσαμε να πούμε κιχ. Θα είχαμε εμφύλιο αίμα. Εμείς είχαμε δει τα σχέδια της ΕΚΤ σε μια τέτοια περίπτωση. Τα σχέδια ήταν ελικόπτερα που θα πετούσαν νερά και τρόφιμα στις μεγάλες πόλεις, ο στρατός γύρω από σούπερ μάρκετ και την ΤτΕ, να μας φέρνουν λεφτά από τος εξωτερικό για να αγοράζουμε καύσιμα και φάρμακα. Η εποχή της δραχμής θα ήταν σαν τη Γάζα. Εκείνη τη στιγμή αν μας πήγαινε στη δραχμή δεν θα μπορούσε κανείς να τον σταματήσει, εγώ πιστεύω ότι θα ακολουθούσε εμφύλιος

Ο κ. Γεωργιάδης μίλησε, τέλος, και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου περιγράφοντας ότι «εγώ τη γνώρισα όταν με έβαλε ο Σαμαράς στην επιτροπή για τη λίστα Λαγκάρντ. Όταν μπήκα από τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν Κωνσταντοπούλου, Κοντονής και Δρίτσας. Είχαν μπει ως ομάδα, στη μια εβδομάδα όταν έμπαινε μέσα η Ζωή οι άλλοι δύο έβγαιναν έξω γιατί μας ταλαιπωρούσε έκανε μπούλινγκ, μόνο με τον Κασιδιάρη τα είχε βρει, ήταν σύμμαχοι και ψήφιζαν τα ίδια».

Όπως είπε, δε, «τη μέρα που την πρότεινε ο Τσίπρας για πρόεδρο της Βουλής και συνέπεσαν τα βλέμματα με τον Κοντονή και πήγαν να μας πιάσουν τα γέλια. Ο μόνος που δεν είχε καταλάβει τι ήταν η Ζωή ήταν ο Τσίπρας. Έχει σοβαρά προβλήματα και ήταν βέβαιο ότι το αξίωμα που της έδωσε ήταν τραγικό λάθος»