Γεωργιάδης για τις θεραπείες αντιγήρανσης: Αυστηρότεροι έλεγχοι και “φίλτρο” στις διαφημίσεις – Αυτή την εβδομάδα η σύσταση επιτροπής

Τη σύσταση επιτροπής μέσα στην εβδομάδα, με στόχο τη δημιουργία σαφούς θεσμικού πλαισίου για τις υπηρεσίες longevity, την αναγεννητική ιατρική και τις σχετικές ιατρικές πράξεις, προανήγγειλε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Χωρίς φίλτρο» του ΕΡΤnews, ο υπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να μείνει εκτός ενός ταχέως αναπτυσσόμενου πεδίου της ιατρικής, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να διαχωριστούν οι επιστημονικά τεκμηριωμένες υπηρεσίες από πρακτικές που ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους για τους ασθενείς.

Ο κ. Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε ένα απλό ιδιωτικό ιατρείο, χαρακτηρίζοντάς την «βαριά ιατρική πράξη» που, όπως είπε, εγκυμονεί κινδύνους για τη ζωή και ως εκ τούτου πρέπει να γίνεται σε νοσοκομειακό περιβάλλον. Η συγκεκριμένη τοποθέτηση έρχεται στον απόηχο της υπόθεσης του Γιώργου Μαζωνάκη και των ελέγχων που έχουν ξεκινήσει για τον χώρο όπου, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πραγματοποιούνταν η συγκεκριμένη διαδικασία. Αντίστοιχα, πρόσφατες δημόσιες αναφορές του υπουργού επιβεβαιώνουν ότι το συγκεκριμένο ιατρείο διέθετε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου και όχι για τη διενέργεια πλασμαφαίρεσης.

«Δεν θα απαγορεύσω στην Ελλάδα το longevity», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός, επισημαίνοντας ότι η μακροζωία (longevity) αποτελεί πλέον σημαντικό και ταχέως αναπτυσσόμενο πεδίο των ιατρικών υπηρεσιών διεθνώς. Όπως είπε, αντίστοιχες υπηρεσίες αναπτύσσονται σε χώρες όπως η Γερμανία, οι ΗΠΑ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Τουρκία.

Ο υπουργός αναγνώρισε, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει ακόμη ένα συνολικό και συγκροτημένο θεσμικό πλαίσιο που να καλύπτει όλες τις νέες εφαρμογές, καθώς, όπως υποστήριξε, η επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη έχει κινηθεί ταχύτερα από τη νομοθεσία. Για τον λόγο αυτό, όπως ανακοίνωσε, η επιτροπή που θα συσταθεί θα εξετάσει το υφιστάμενο καθεστώς και θα εισηγηθεί τις απαραίτητες αλλαγές, πριν ακολουθήσει η νομοθέτηση.

Ο κ. Γεωργιάδης επέμεινε ότι στόχος της κυβέρνησης δεν είναι να αποκλείσει συνολικά τις θεραπείες αντιγήρανσης ή τις υπηρεσίες longevity, αλλά να ξεχωρίσει τις επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές από εκείνες που δεν διαθέτουν επαρκή επιστημονική βάση ή πραγματοποιούνται σε ακατάλληλους χώρους.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Γεωργιάδης συμφώνησε ότι χρειάζεται να δημιουργηθεί σαφής κατάλογος εγκεκριμένων και μη εγκεκριμένων θεραπειών, ώστε να είναι ξεκάθαρο ποιες πρακτικές έχουν επιστημονική τεκμηρίωση και ποιες όχι.

Τι αλλάζει στις διαφημίσεις

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στο ζήτημα της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών. Ο υπουργός υποστήριξε ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ήδη απαγορεύει τόσο την άμεση όσο και την έμμεση διαφήμιση ιατρικών υπηρεσιών, ωστόσο υπάρχει μια διάταξη που επιτρέπει την ενημέρωση του κοινού για επιστημονικά θέματα.

Όπως εξήγησε, αυτή η πρόβλεψη χρησιμοποιείται σε ορισμένες περιπτώσεις ως «παράθυρο» για την προβολή υπηρεσιών, καθώς μια εμπορική προώθηση μπορεί να παρουσιάζεται ως απλή ενημέρωση για μια νέα επιστημονική θεραπεία.

Στη συζήτηση παρενέβη ο ποινικολόγος Θεόδωρος Μαντάς, ο οποίος έφερε ως παράδειγμα το αντίστοιχο καθεστώς που ισχύει για τη διαφήμιση δικηγορικών υπηρεσιών, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και η έμμεση διαφήμιση.

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι εξετάζει ως πιθανή λύση τη θέσπιση ενός προληπτικού ελέγχου από τους ίδιους τους Ιατρικούς Συλλόγους. Συγκεκριμένα, ανέφερε ως σκέψη το ενδεχόμενο, πριν από τη δημοσίευση ενός άρθρου ή την παρουσίαση μιας νέας θεραπείας στην τηλεόραση ή στο διαδίκτυο, να απαιτείται προηγούμενη έγκριση από τον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι πρόκειται για πρόταση που εξετάζει και όχι για τελική απόφαση, εξηγώντας ότι «δεν μπορεί» ο υπουργός να κρίνει μόνος του αν κάτι είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο. «Ας το κρίνουν οι γιατροί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έλεγχος για τις καταγγελίες

Αναφερόμενος στην υπόθεση που έχει προκαλέσει τη συζήτηση για το νέο πλαίσιο, ο υπουργός έκανε λόγο για «απάτη», αναφερόμενος στις περιπτώσεις όπου προβάλλονται ή παρέχονται θεραπείες χωρίς την απαιτούμενη επιστημονική ή θεσμική βάση.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι οι καταγγελίες που έχουν περιέλθει σε γνώση του υπουργείου θα διαβιβαστούν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, εφόσον επιβεβαιωθεί το σχετικό υλικό. Η Αρχή είναι ο αρμόδιος ελεγκτικός μηχανισμός που έχει αντικαταστήσει το παλαιότερο Σώμα Επιθεωρητών Υγείας.

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι ο έλεγχος θα πρέπει να γίνει από όργανο που διαθέτει τη σχετική δικαιοδοσία, υποστηρίζοντας ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει την αρμοδιότητα να διερευνήσει ενδεχόμενες παρανομίες.

«Αυτή την εβδομάδα η επιτροπή»

Κλείνοντας, ο υπουργός επανέλαβε ότι η σύσταση της σχετικής επιτροπής αναμένεται μέσα στην εβδομάδα. Η επιτροπή θα έχει στη συνέχεια εύλογο χρονικό διάστημα για να καταθέσει τις προτάσεις της, προκειμένου να ακολουθήσει η νομοθετική ρύθμιση.

«Δεν είναι εύκολη η δουλειά», σημείωσε, επαναλαμβάνοντας ότι το longevity και η αναγεννητική ιατρική εξελίσσονται με πολύ υψηλούς ρυθμούς διεθνώς και ότι η νομοθεσία έχει μείνει πίσω από την επιστημονική πρόοδο.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε, τέλος, και στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, λέγοντας ότι αισθάνθηκε την ανάγκη, ως αρμόδιος υπουργός, να ζητήσει συγγνώμη από την οικογένεια. «Υπάρχει μια ευθύνη εδώ», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι η συγγνώμη του απευθυνόταν στους γονείς που έχασαν το παιδί τους, ανεξάρτητα από τη δημοσιότητα του τραγουδιστή.