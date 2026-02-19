Γεωργιάδης για τα επεισόδια στο Νοσοκομείο Νίκαιας: Κινδύνεψε η σωματική μου ακεραιότητα, θέλανε να φύγω

Λίγο μετά τα επεισόδια που συνέβησαν έξω από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας, κατά την επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη, ο υπουργός Υγείας, μίλησε για το περιστατικό.

Όπως δήλωσε μεταξύ άλλων, το νοσηλευτικό προσωπικό που του επιτέθηκε «ήταν γνωστοί κομμουνιστές από το ΑΝΤΑΡΣΥΑ» και στόχο είχαν να τον αποτρέψουν από το να μπει στο νοσοκομείο της Νίκαιας και να τον εκφοβίσουν.

«Με την εργατική κινητοποίηση δεν έχω πρόβλημα. Το θέμα σήμερα ήταν ότι είχαν προγραμματίσει να με εμποδίσουν να μπω μέσα στο νοσοκομείο. Κινδύνευσε η σωματική μου ακεραιότητα. Τόσο από τα αντικείμενα που πετούσαν, νερά, πέτρες με είχαν εγκλωβίσει στα κάγκελα. Προφανώς ήθελαν να με εκφοβίσουν και να φύγω, κάτι που δεν έγινε», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Η διαμαρτυρία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα, η βία δεν είναι», τόνισε ο υπουργός Υγείας.

Όπως είπε ακόμη «η αστυνομία συνέλαβε έναν γιατρό που επιτέθηκε πολύ άσχημα σωματικά και λεκτικά, όμως εγώ αποφάσισα να μην του κάνω μήνυση».

Τα σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν μεταξύ διαμαρτυρόμενων νοσηλευτών και αστυνομικών έξω από το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, με τους εγαζόμενους να τον προπηλακίζουν και την προσωπική του φρουρά αρχικά να προσπαθεί να τον απομακρύνει από το σημείο, όμως κατάφερε να περάσει στο νοσοκομείο, από άλλη είσοδο εν μέσω επεισοδίων.