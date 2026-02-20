Γεωργιάδης για τα επεισόδια στη Νίκαια: “Είμαι εκλεγμένος υπουργός, όχι τύραννος – Εκπροσωπώ τον ελληνικό λαό, όχι την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το ΚΚΕ

Σε υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης για τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, κατά την επίσκεψή του για τα εγκαίνια ανακαινισμένων χώρων, μιλώντας στο Action24 και απαντώντας στις επικρίσεις για την παρουσία του στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο ομάδα διαδηλωτών επιχείρησε να του κλείσει την είσοδο, σχηματίζοντας φραγμό, γεγονός που, όπως ανέφερε, οδήγησε σε ένταση και επεισόδια. «Προσπαθώντας να μπω στο νοσοκομείο έκαναν φραγμό και ξεκίνησαν τα επεισόδια», δήλωσε.

Απαντώντας σε όσους επέκριναν την παρουσία του, τόνισε: «Εγώ είμαι εκλεγμένος υπουργός, όχι τύραννος. Εκπροσωπώ τον ελληνικό λαό, όχι την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το ΚΚΕ. Πήρα 64.004 σταυρούς στην Β1 του Βορείου Τομέα Αθηνών, πολύ περισσότερους από όσους έλαβε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε όλη την Ελλάδα».

Σε ερώτηση αν, μετά τα όσα συνέβησαν, θα το σκεφτεί να επισκεφθεί ξανά το νοσοκομείο, απάντησε ότι θα επιστρέψει, καθώς υπάρχουν και άλλα έργα που πρέπει να εγκαινιάσει.

Καταγγελίες για επιθετική συμπεριφορά και κίνδυνο κατά της ζωής του

Ο υπουργός Υγείας έκανε λόγο για σπρωξίματα και επιθετική συμπεριφορά, αναφέροντας ακόμη και κίνδυνο κατά της ζωής του. Υποστήριξε ότι δέχθηκε ύβρεις και, όπως είπε, φτύσιμο από γιατρό. «Αν αυτά που λένε με έχουν θίξει, μπορώ να τους σπάσω στο ξύλο;», ανέφερε, απαντώντας σε όσους συνέδεσαν το κλίμα έντασης με προηγούμενες δηλώσεις του για υγειονομικούς.

Τόνισε ότι «κανείς δεν έχει δικαίωμα να εμποδίζει τον υπουργό Υγείας να μπαίνει σε δημόσιο νοσοκομείο», χαρακτηρίζοντας τα επεισόδια «απολύτως καταδικαστέα», ενώ επικαλέστηκε και βιντεοληπτικό υλικό που, όπως υποστήριξε, αποτυπώνει όσα συνέβησαν.

Αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση και τον Παπανικολάου

Παράλληλα, επιτέθηκε στην αντιπολίτευση και ειδικά στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, κάνοντας λόγο για ακραία ρητορική. «Οι αριστεροί που κατακρίνουν εμένα και τον Μαρινάκη για μπούλινγκ στους δημοσιογράφους, δεν ακούν την Κωνσταντοπούλου;», διερωτήθηκε.

Στην ίδια τηλεοπτική εκπομπή, με τηλεφωνική παρέμβαση, ο νευροχειρουργός του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας και γενικός γραμματέας της ΟΕΝΓΕ Παναγιώτης Παπανικολάου έκανε λόγο για «μαζική και δυναμική διαμαρτυρία» που είχε προαναγγελθεί λόγω σοβαρών ελλείψεων προσωπικού και κινδύνου αναστολής λειτουργίας παθολογικών κλινικών.

Ο κ. Παπανικολάου κατήγγειλε επίσης την παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων εντός του νοσοκομείου και χρήση βίας σε βάρος υγειονομικών, αναφέροντας προσαγωγές και χειροπέδες σε γιατρό. Μάλιστα, σε έντονο ύφος, δήλωσε: «Μην τολμήσουν να κάνουν μαζικές διώξεις σε ειδικευόμενους γιατρούς… Θα έχουμε κακά ξεμπερδέματα».

Παρεμβάσεις στο νοσοκομείο και αιχμές για αποδυνάμωση κλινικών

Ο υπουργός Υγείας υπερασπίστηκε τις παρεμβάσεις που, όπως είπε, έχουν δρομολογηθεί στο νοσοκομείο, σημειώνοντας ότι προβλέπονται λύσεις για τη μεταφορά θέσεων ειδικευομένων και την ενίσχυση με επικουρικό προσωπικό. Παράλληλα, απέρριψε τις καταγγελίες περί αποδυνάμωσης κλινικών που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

Κλείνοντας, ο κ. Γεωργιάδης έκανε χιούμορ αναφερόμενος σε μανικετόκουμπα με το έμβλημα των ΗΠΑ που φορούσε, λέγοντας ότι το έκανε «για προστασία» επειδή, όπως ανέφερε, θα βρίσκονταν εκεί πολλοί κομμουνιστές, παρομοιάζοντάς το με κάποιον που πηγαίνει να συναντήσει τον Δράκουλα και φορά σταυρό.