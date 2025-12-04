MENOY

Γεωργιάδης για παρουσίαση βιβλίου Τσίπρα: “Παρών στην εκδήλωση ήταν μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ του 2023, του 17,7%”

Φωτογραφία: Intime
Τις παρουσίες στην παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα στο «Παλλάς», σχολίασε με ανάρτησή του στα social media ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, παρατηρώντας ποιοι πήγαν και ποιοι απουσίαζαν από την εκδήλωση, τόνισε: «Ακόμη και η Κατερίνα Παπακώστα, πρώην βουλευτής των ΑΝΕΛ, ήταν παρούσα στην παρουσίαση».

Ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε και την απουσία του Παύλου Πολάκη, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Χρειάζονταν τόση φασαρία για να απαλλαγούν από τον Παύλο;».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Βλέποντας σήμερα τα πλάνα από την χθεσινή παρουσίαση του βιβλίου “Ιθάκη” του @atsipras και παρατηρώντας ποιοι πήγαν και ποιοι όχι, κατέληξα στο εξής συμπέρασμα: Ακόμη και η κα Κατερίνα Παπακώστα από τους πρώην ΑΝΕΛ ήταν εκεί. Ο μόνος που έλειπε τελικά ήταν ο @pavpol2222. Αναρωτιέμαι, χρειαζόταν τόση φασαρία απλά για να απαλλαγούν από τον Παύλο; Κατά τα λοιπά, ο ΣΥΡΙΖΑ του 2023, που έλαβε 17,7%, ήταν και ουδείς άλλος!».

