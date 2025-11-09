MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για οπλοκατοχή: “Οι μισοί εθνικοί αγώνες έγιναν από Μανιάτες και Κρητικούς γιατί ήταν ένοπλοι, είναι θέμα ανδρείας”

THESTIVAL TEAM

Ένταση επικράτησε στον αέρα του Action 24 ανάμεσα σε Άδωνι Γεωργιάδη και Δημήτρη Καμπουράκη, για το ζήτημα της οπλοκατοχής με αφορμή το πρόσφατο αιματηρό περιστατικό βεντέτας στα Βορίζια της Κρήτης.

Ο υπουργός Υγείας, ενοχλημένος με ένα άρθρο του παρουσιαστή, ανέφερε: “Γράφεις ότι ”αυτά που λέει ο Άδωνις είναι ανοησίες”. Ποιος είσαι εσύ ρε Καμπουράκη; Ο πρύτανης της λογικής; Όταν το θέμα της οπλοκατοχής αποτελεί κεντρικό θέμα στις ΗΠΑ εδώ και δύο αιώνες, όλοι λένε ανοησίες; Ε, δεν γεννήθηκε ένας Καμπουράκης να πάει στην Αμερική να τους φωτίσει! Να σε στείλουμε απόστολο στην Αμερική να τους φωτίσεις! Χάνεσαι στο Action!”, τόνισε μεταξύ άλλων, με τον δημοσιογράφο να ξεκαθαρίζει ότι η λέξη ”ανοησία” που ήταν λάθος του.

Όσον αφορά το περιστατικό στα Βορίζια, ο Άδωνις Γεωργιάδης ξεκαθάρισε τη δική του θέση λέγοντας: “Πρέπει να είναι καταγεγραμμένα τα όπλα και όχι παράνομα; Ναι! Εκεί στα Βορίζια ήταν παράνομα. Εγώ δεν θέλω να έχει κανείς παράνομα. Έχω ξεκαθαρίσει ότι δεν είναι κυβερνητική θέση. Είμαι ιστορικός εγώ και γουστάρω την Κρήτη και τη Μάνη. Οι μισοί εθνικοί αγώνες έγιναν από τους Μανιάτες και τους Κρητικούς! Ξέρεις γιατί; Γιατί ήταν ένοπλοι! Δεν ήταν μπαγλαμάδες, δεν ήταν κουραμπιέδες! Ήταν άνθρωποι γενναίοι, τι να κάνουμε τώρα; Δεν είναι θέμα τσαμπουκά, είναι θέμα ανδρείας!”.

