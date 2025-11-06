Α. Γεωργιάδης για οπλοκατοχή: Μου αρέσει το αμερικάνικο μοντέλο, μου αρέσει η ιδέα της αυτοπροστασίας

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στη βεντέτα στα Βορίζια, ξεκαθαρίζοντας πως είναι υπέρ της οπλοκατοχής. Συγκεκριμένα ο υπουργός υγείας είπε ότι «του αρέσει το αμερικάνικο μοντέλο» και ότι προτιμά την ιδέα της αυτοπροστασίας.

Παράλληλα στο θέμα των ΕΛΤΑ, είπε πως η αναδιάρθρωση μπορεί να συνεπάγεται κλείσιμο καταστημάτων, τονίζοντας όμως πως «ήρθε ένας κύριος, από το πουθενά, πάτησε ένα κουμπί και είπε “κλείνω 205 καταστήματα“».

Σχολιάζοντας την «γκρίνια» των ΕΛΤΑ βουλευτών της ΝΔ για το ενεργειακό κόστος και τα ΕΛΤΑ, μιλώντας στο OPEN και την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» είπε: «Εκπλήσσομαι που στην Ελλάδα συνειδητοποιήσαμε τον Νοέμβριο του 2025 ότι έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία. Η δουλειά των βουλευτών είναι να κάνουν αυτό ακριβώς που κάνουν οι βουλευτής της ΝΔ και τους συγχαίρω. Το κεντρικό αξίωμα του πολιτεύματός μας είναι ο βουλευτής».

Όπως είπε ο υπουργός Υγείας, «ο βουλευτής εκλέγεται για να ελέγχει την εξουσία, για να προστατεύει τους συμπολίτες του. Είναι λογικό οι βουλευτές να ανησυχούν; Το βρίσκω απολύτως λογικό, τους συγχαίρω και μπράβο τους. Η κοινοβουλευτική μας ομάδα είναι πολύ ζωηρή και πολύ εντάξει».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε πως στα ΕΛΤΑ «πρέπει να γίνει αναδιάρθρωση, γιατί αν δεν γίνει θα κλείσουν. Εγώ δεν θέλω να κλείσουν, θέλω να είναι ισχυρά, να ανταγωνίζονται τις άλλες εταιρείες. Για να γίνει αυτό, δεν μπορούν να χάνουν λεφτά σε κάτι που δεν βγάζει λεφτά. Και τα καταστήματα της επαρχίας δεν βγάζουν λεφτά. Οι βουλευτές της ΝΔ δικαίως αντέδρασαν γιατί ήρθε ένας κύριος, από το πουθενά, πάτησε ένα κουμπί και είπε “κλείνω 205 καταστήματα“. Καλώς αντέδρασαν οι βουλευτές. Όπως πήγε να γίνει αυτή η ιστορία, δεν απεδείχθη προς αυτούς ο δέων σεβασμός».

«Πιστεύω ότι η παραιτηθείσα ηγεσία των ΕΛΤΑ δεν είχε εκτιμήσει πως μια τέτοια απόφαση, όσο ορθή κι αν είναι τεχνοκρατικά, πρέπει προηγουμένως να έχει εξηγηθεί εις βάθος στην κοινή γνώμη. Εγώ είμαι υπέρ της αναδιάρθρωσης (…). Τα ΕΛΤΑ τα αγαπώ. Για να υπάρχουν πρέπει να είναι ανταγωνιστικά. Άρα το σχέδιο αναδιάρθρωσης είναι απαραίτητο.

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης λέει πως κλείνεις τα ζημιογόνα καταστήματα, αξιοποιείς τους πόρους για να ενισχύσεις το δίκτυο των αντικαταβολών. Γιατί τώρα εξαφανίστηκαν γράμματα και λογαριασμοί αλλά αυξήθηκαν οι αντικαταβολές. Ποιο είναι πια το μοντέλο; Δεν έχεις καταστήματα, έχεις dropbox. Βάλε σε κάθε dropbox σε κάθε χωριό. Σε κάθε χωριό. Εκεί που δεν μπορεί η ACS, βάλε τα 30 εκατ. και αντί να τα δίνεις σε καταστήματα που μπαίνεις μέσα, βάλε dropbox. Και να είσαι ο πρώτος στην Ελλάδα», πρόσθεσε ο υπουργός.

«Μου αρέσει το αμερικάνικο μοντέλο – Μου αρέσει η ιδέα της αυτοπροστασίας»

Για το τεταμένο κλίμα στην Κρήτη και τη βεντέτα στα Βορίζια: «Έχω εκπλαγεί ότι υπάρχουν ακόμα περιοχές της Ελλάδας που ζουν στον 19ο αιώνα. Και να γνωρίζαμε τι συμβαίνει, τι θα έπρεπε να κάνουμε ακριβώς; Αυτοί έχουν έχθρα από τον 19ο αιώνα».

Όταν ρωτήθηκε για την οπλοκατοχή και την άποψη που εξέφρασε ο Κυριάκος Βελόπουλος πως είναι υπέρ της οπλοκατοχής αρκεί να είναι νόμιμη: «Μάλλον έχω κι εγώ την ίδια θέση. Μου αρέσει το αμερικάνικο μοντέλο. Μ’αρέσει η ιδέα της αυτοπροστασίας. Δεν είμαι κατά. Αυτή είναι η γνώμη μου από μικρό παιδί».

Και πρόσθεσε: «Εμένα μου αρέσει γενικά οι άνθρωποι να είναι αξιόμαχοι και να μπορούν να υπερασπιστούν την ελευθερία τους. Προσωπική μου γνώμη. Δεν είναι της κυβέρνησης. Ευτυχώς στη ΝΔ δεν είμαστε σταλινικό κόμμα. Μπορούμε να έχουμε και προσωπικές απόψεις.

Εκείνη την ημέρα (του φονικού) ήμουν συνεχώς στο τηλέφωνο με τον διοικητή. Δεν μπορούσαν να πλησιάσουν τα ασθενοφόρα γιατί οι σφαίρες έπεφταν σαν το χαλάζι (…). Μετά βγήκε η φήμη πως πήγαν τραυματίες στο Κέντρο Υγείας Αγρίας Βαρβάρας, σε κοντινό χωριό. Τους πήραμε και τους πήγαμε σε διαφορετικά νοσοκομεία για να μη γίνει φασαρία. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό αντιληπτό, είχαν ήδη πάει μέλη των οικογενειών στο Κέντρο Υγείας για να τραμπουκίσουν τους γιατρούς να μην υποθάλψουν τους τραυματίες. Μιλάμε για τρέλα. Αυτά δεν γίνονται».

«Το κράτος είναι κράτος. Αυτά πρέπει να σταματήσουν, μαχαίρι».

«Δεν μου αρέσει η υποκρισία», λέει για ένα πιθανό κόμμα Καρυστιανού



Νωρίτερα, σε χιουμοριστική ερώτηση για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα και αν θα το αγοράσει: «Ε, δεν θα είμαι και από τους πρώτους αναγνώστες. Δεν έχω τόσο μεγάλη αγωνία. Τον σέβομαι σαν ένα ταλέντο πολιτικό. Πιστεύω πως είναι ένας άνθρωπος που δεν εξελίχθηκε, έμεινε στο ταλέντο του, το οποίο είναι κακό. Το βιβλίο δεν είναι απομνημονεύματα για να πεις πως θα πει και κάτι παραπάνω. Είναι προεκλογικό φυλλάδιο για το νέο του κόμμα. Οι πολιτικοί κάνουν απολογισμούς όταν αποχωρούν, δεν κάνουν όταν θέλουν να πολιτευτούν».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «το πιο εντυπωσιακό της χθεσινής ημέρας είναι οι αποκαλύψεις του κ. Καραχάλιου για συναντήσεις με την κ. Καρυστιανού και για κόμμα Καρυστιανού. Αν θέλει να κάνει κόμμα, καλώς να ορίσει. Δεν την έχω ακούσει να το διαψεύδει από χθες. Έχω την εντύπωση πως οι δηλώσεις του κ. Καραχάλιου ήρθαν ως απάντηση στη διάψευσή της. Μάλλον αισθάνθηκε πως τον άδειασε και βγήκε και είπε πως έχουν συναντηθεί κλπ.

Δεν με προβληματίζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος. Εγώ είμαι πολύ υπέρ της συμμετοχής στη δημοκρατία. Μου αρέσει η δημοκρατία, οι εκλογές, οι πολιτικοί όλα. Αυτό που δεν μου αρέσει είναι η υποκρισία. Αν έχεις πολιτικές φιλοδοξίες και θες να πολιτευτείς κάνε το. Να μπορώ όμως να σε αντιμετωπίζω σαν πολιτικό μου αντίπαλο. Να μπορώ να σου απαντώ, να μπορώ να λέω τα δικά μου επιχειρήματα, να γίνει ένας κανονικός πολιτικός διάλογος. Αν έχεις όμως την πολιτική φιλοδοξία. Αν δεν την έχεις, οκ, είσαι ένα θύμα των Τεμπών και σε αντιμετωπίζουμε με τον δέοντα σεβασμό. Το να υποκρίνεσαι το δεύτερο όμως ενώ θες να κάνεις το πρώτο, αυτό δεν είναι σωστό.

Η κ. Καρυστιανού πρέπει με εντιμότητα και αξιοπρέπεια να πει αν θα κάνει κόμμα ή όχι. Είναι άλλο να βρίζει τον Μητσοτάκη και την κυβέρνηση ένα θύμα των Τεμπών και άλλο μία που θέλει να πάρει ψήφους και να κυβερνήσει».

