Γεωργιάδης για Κωνσταντοπούλου: Οι άνθρωποι έχουμε όρια και αυτή η κυρία τα έχει ξεπεράσει

Για τους απρεπείς χαρακτηρισμούς που δέχθηκε στη Βουλή, τη δικαστική αντιπαράθεση που έχει προκύψει με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, και τις αντιδράσεις πολιτών που κάνουν λόγο για «σόου», μίλησε ο υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνις Γεωργιάδης, στο κεντρικό δελτίο του ANT1.

«Σας ζητώ να έρθετε στη θέση μου», ανέφερε, επικαλούμενος φράση από τα αρχαία ελληνικά, και συνέχισε: «Είμαι στο γραφείο μου και ακούω έναν άνθρωπο στη Βουλή να με λέει “ελεεινό υποκείμενο, τιποτένιο”. Οι συμπολίτες μου που με κατηγορούν αντιλαμβάνονται ότι έχω παιδιά; Μπορώ να εξηγήσω στο παιδί μου γιατί επιτρέπω σε κάποιον να με αποκαλεί έτσι;».

Αναφερόμενος στη δικαστική διαμάχη που, όπως σημείωσε, αναμένεται να απασχολήσει το επόμενο χρονικό διάστημα, τόνισε: «Δεν είναι δική μου επιλογή να πάμε στα δικαστήρια. Εκείνη κατέθεσε μήνυση» με τον κ. Γεωργιάδη να επαναλαμβάνει ότι «Ήμουν εκτός ορίων».