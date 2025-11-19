MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Καραναστάση: Ήταν εξαφανισμένος, πρέπει να είναι μεγάλο ψώνιο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ήταν εξαφανισμένος βουλευτής, πρέπει να είναι πολύ μεγάλο ψώνιο για να παραιτείται με τέτοια ανάρτηση, σχολίασε δεικτικά ο Άδωνις Γεωργιάδης τον Διαμαντή Καραναστάση και την απόφασή του να αναγγείλει την παραίτησή του από τη Βουλή και την πολιτική με τον συγκεκριμένο τρόπο.

«Ήταν εξαφανισμένος βουλευτής», είπε, αρχικά, ο υπουργός Υγείας μιλώντας στον ΣΚΑΪ, και συνέχισε: «Σε αξίωσε η μοίρα, έστω και ως διορισμένος, να γίνεις βουλευτής. Δεν έχεις δικαίωμα να φτύνεις το κοινοβούλιο με τέτοια ανάρτηση».

«Πρέπει να είσαι πολύ μεγάλο ψώνιο για να τοποθετείς τον εαυτό σου υπεράνω όλων όσων έχει εκλέξει ο ελληνικός λαός. Διότι αυτοί που έχουν εκλεγεί, να ξέρετε, είναι άνθρωποι που έχουν τρέξει στις εκλογικές περιφέρειες, έχουν μιλήσει με τους ψηφοφόρους τους. Ο κύριος Καραναστάσης δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά, είχε απλώς την εύνοια της Ζωής Κωνσταντοπούλου και δεν έχει εκλεγεί», είπε ο υπουργός Υγείας.

«Θίγει τον ελληνικό λαό, οι βουλευτές είμαστε οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι του ελληνικού λαού», επανέλαβε κλείνοντας την τοποθέτησή του.

Άδωνις Γεωργιάδης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

