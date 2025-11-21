Γεωργιάδης για “Ιθάκη” του Τσίπρα: Νομίζει ότι διακωμωδεί τον Λαφαζάνη ενώ στην πραγματικότητα αποκαλύπτει τον κακό χαρακτήρα του

Νέα σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή αποσπάσματα του βιβλίου του «Ιθάκη» στα οποία ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρεται στον Παναγιώτη Λαφαζάνη, ασκεί με ανάρτησή του στο Χ ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως γράφει για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «αυτό αποκαλύπτει τον πραγματικό, πολύ κακό του, χαρακτήρα» προσθέτοντας «νομίζει ότι διακωμωδεί τον Λαφαζάνη ενώ στην πραγματικότητα αποκαλύπτει τον εαυτό του».

Ειδικά για το απόσπασμα που αφορά τον κ. Λαφαζάνη, τον Κώστα Ήσυχο και τη Νάντια Βαλαβάνη και την αναφορά «σύντροφος» για τον Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο υπουργός Υγείας απευθύνει το ρητορικό ερώτημα: «ας υποθέσουμε ότι αυτοί οι 3 ήταν περίπου “UFO” που δεν γνώριζαν ότι ΕΣΣΔ ακόμη δεν υπήρχε ή ότι ο κ. Μεντβέντεφ δεν ήταν κομμουνιστής , ποιος έκανε αυτά τα “UFO” αυτά Υπουργούς; Ο @kmitsotakis; Όχι. Ο Αλέξης Τσίπρας, τον έναν μάλιστα Υπέρ-Υπουργό. Άρα; Ποιον διακωμωδεί ακριβώς;».

Συνεχίζοντας, μάλιστα, στο ίδιο πνεύμα αναρωτιέται «έκρυψε ποτέ στη ζωή του ο κ. Λαφαζάνης ότι ήταν κομμουνιστής; Όχι. Αν δηλ ο κ. Τσίπρας συνειδητοποίησε εκείνη την στιγμή ότι ο κ. Λαφαζάνης ήταν κομμουνιστής, ποιος από τους δύο ήταν τελικά το “UFO”;».

Όσον αφορά, δε, συγκεκριμένα τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, ο Άδωνις Γεωργιάδης γράφει «εμένα δεν ήταν ποτέ φίλος μου, ούτε τον έκανα Υπουργό, όμως τον σέβομαι. Διαφωνούμε εντελώς, αλλά δεν θα τον κορόιδευα ποτέ. Είναι θέμα αγωγής και κανόνων καλής συμπεριφοράς. Αυτά τα στοιχειώδη ο κ. Τσίπρας δεν τα διαθέτει».

«Γενικά Βατερλό το βλέπω όλο αυτό για τον κ. Τσίπρα» καταλήγει στην ανάρτησή του για το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Όλη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για τον Αλέξη Τσίπρα

Το απόσπασμα που έχει κάνει την μεγαλύτερη εντύπωση, είναι αυτό στο οποίο διακωμωδεί τον κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη, την κα Βαλαβάνη και τον κ. Ήσυχο, όταν σε μία συνάντηση τους με τον κ. Μεντβέντεφ τον αποκαλούσαν «σύντροφο» και του φέρονταν υποτακτικά, υπονοώντας ότι κινούντο σαν παλαιοί κομμουνιστές σε εκπρόσωπο της ΕΣΣΔ.

Όμως α) ας υποθέσουμε ότι αυτοί οι 3 ήταν περίπου “UFO” που δεν γνώριζαν ότι ΕΣΣΔ ακόμη δεν υπήρχε ή ότι ο κ. Μεντβέντεφ δεν ήταν κομμουνιστής , ποιος έκανε αυτά τα “UFO” αυτά Υπουργούς; Ο @kmitsotakis; Όχι. Ο Αλέξης Τσίπρας, τον έναν μάλιστα Υπέρ-Υπουργό. Άρα; Ποιον διακωμωδεί ακριβώς;

β) έκρυψε ποτέ στη ζωή του ο κ. Λαφαζάνης ότι ήταν κομμουνιστής; Όχι. Αν δηλ ο κ. Τσίπρας συνειδητοποίησε εκείνη την στιγμή ότι ο κ. Λαφαζάνης ήταν κομμουνιστής, ποιος από τους δύο ήταν τελικά το “UFO”;

γ) ο κ. Λαφαζάνης, ειδικά αυτός, στον χώρο που εκπροσωπούσε και θέλει πάλι να εκπροσωπήσει ο κ. Τσίπρας, έχαιρε πάντα σεβασμού. Εμένα δεν ήταν ποτέ φίλος μου, ούτε τον έκανα Υπουργό, όμως τον σέβομαι. Διαφωνούμε εντελώς, αλλά δεν θα τον κορόιδευα ποτέ. Είναι θέμα αγωγής και κανόνων καλής συμπεριφοράς. Αυτά τα στοιχειώδη ο κ. Τσίπρας δεν τα διαθέτει. Νομίζει ότι διακωμωδεί τον κ. Λαφαζάνη ενώ στην πραγματικότητα αποκαλύπτει τον εαυτό του.

Τέλος μου έκανε αλγεινή εντύπωση ότι ενώ για την διαρροή αυτού του αποσπάσματος πήγε τον

@KostasVaxevanis στα Δικαστήρια, τελικά τώρα το ίδιο απόσπασμα παίζει παντού ως διαρροή του Τσίπρα. Μα τότε γιατί πήγε στα Δικαστήρια τον πιο μεγάλο του υποστηρικτή την εποχή της Πρωθυπουργίας του, αποδεικνυόμενος και αχάριστος;

Γενικά Βατερλό το βλέπω όλο αυτό για τον κ. Τσίπρα.