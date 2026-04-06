Γεωργιάδης για δικογραφίες ΟΠΕΚΕΠΕ: Ευθεία πολιτική παρέμβαση στη Χώρα – Περίεργη και απαράδεκτη πρακτική

Τη διαδικασία με την οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία γνωστοποιεί στην Ελλάδα τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σχολιάζει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του στο Χ.

Ο κ. Γεωργιάδης δεν αναφέρεται στο περιεχόμενο της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά στο γεγονός ότι οι φάκελοι με τις δικογραφίες ήρθαν με καθυστέρηση μετά από διαρροές, ενώ κυκλοφορούν άλλες διαρροές ότι έπονται και άλλες.

«Ευθεία πολιτική παρέμβαση στη Χώρα. Διαρροές από τον Σεπτέμβριο για κάτι που τελικά ήρθε τον Απρίλιο. Τώρα νέες διαρροές για έναν, δύο, τρεις κλπ φακέλους που ετοιμάζονται κλπ αδιανόητα και από δικαστικής απόψεως πράγματα. Και φυσικά ένα Κοινοβούλιο που έτσι μένει διαρκώς αιχμάλωτο. Εάν έχει κάτι τόσο σοβαρό είχε όλο το χρόνο να τα στείλει όλα μαζί. Ο Θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι νέος και ίσως δεν έχει βρει ακόμη τα πατήματα του πάντως ως πρακτική είναι και περίεργη και απαράδεκτη και δεν μπορεί να μην το βλέπετε», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.

