Γεωργιάδης: Είχα προειδοποιήσει πρώτος ότι η Κωνσταντοπούλου δεν θέλει να γίνει η δίκη των Τεμπών

Αιχμές κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας ότι είχε από νωρίς επισημάνει τον ρόλο της σε σχέση με τη δικαστική διαδικασία για την τραγωδία των Τεμπών.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι έχει συγκρουστεί επανειλημμένα με την κυρία Κωνσταντοπούλου, επισημαίνοντας πως ήταν ο πρώτος που είχε υποστηρίξει δημόσια ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν επιθυμεί την εξέλιξη της δίκης.

«Έχω συγκρουστεί με την Κωνσταντοπούλου περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Έχω μιλήσει πρώτος ότι έχει συμφέρον και προσπαθεί να μη γίνει η δίκη; Με έχει βρίσει γι’ αυτό; Μου έχει κάνει μήνυση; Έχουν υπάρξει άσχημες εικόνες στη Βουλή, όπου και εγώ παραφέρθηκα από τις συνεχείς διακοπές και προσβολές της; Ναι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι πλέον διατυπώνονται ανάλογες εκτιμήσεις και από άλλες πλευρές, σημειώνοντας: «Τώρα που συγκρούονται μαζί της οι δικαστές; Τώρα που αποκαλύπτουν τον ρόλο της οι γονείς των άλλων παιδιών;».

Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ακόμη ότι, όπως είπε, «όπου πηγαίνω πλέον μου λένε ότι τελικά είχα δίκιο», προσθέτοντας πως πρόσφατες δημόσιες παρεμβάσεις, όπως αυτή του προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Χριστόφορου Σεβαστίδη, κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση.