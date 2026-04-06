Γεωργιάδης: Δεν θα έφερνα τις διατάξεις με τροπολογία, αλλά το κάνω γιατί είναι ορόσημο για την 8η εκταμίευση του Ταμείου Ανάκαμψης

«Ξέρετε ότι σέβομαι όσο κανένας τη Βουλή και απαντώ σε όλες τις Ερωτήσεις. Όχι μόνο δεν αποφεύγω τη Βουλή, αλλά, αντίθετα, την λατρεύω. Αναγκάζομαι όμως να φέρω τις διατάξεις αυτές με τροπολογία γιατί αποτελούν ορόσημο για την 8η αξιολόγηση του Ταμείου Ανάκαμψης που πρέπει τις επόμενες ημέρες έως τις 30 Απριλίου να κλείσει» ανέφερε ο υπουργός Υγείας ‘Αδωνις Γεωργιάδης στην Ολομέλεια.

Σύμφωνα με το protothema.gr, ο υπουργός, υποστηρίζοντας την τροπολογία του Υπουργείου Υγείας που έχει κατατεθεί για ψήφιση στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, Ταμείο Εκσυγχρονισμού και άλλες διατάξεις» και αφορά τη δομή του Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης της Ποιότητας της Φροντίδας Υγείας και της Ασφάλειας των Ασθενών είπε ότι «δυστυχώς εάν και αποτελεί έργο με ορόσημο στο Ταμείο Ανάκαμψης οι υπηρεσίες την ετοίμαζαν πάνω από ένα χρόνο, δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν σε κάποιες από τις βασικές της λεπτομέρειες» και «μας το έφεραν πριν μια εβδομάδα» Εάν το φέρουμε με την κανονική νομοθετική διαδικασία, είπε ο κ. Γεωργιάδης «θα μπλοκάρει το 8ο Αίτημα της χώρας πληρωμής του Ταμείου Ανάκαμψης. Και αυτό δεν μπορώ να το κάνω».

Ο υπουργός, παράλληλα, δεσμεύτηκε να κάνει μια συνεδρίαση – ενημέρωση στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων μόνο γι’ αυτό το θέμα με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Η δομή αυτή, πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης « αποτελεί μια μεγάλη συζήτηση στην Βουλή για να υπάρξει ενημέρωση για να δείξω πόσο σημαντική είναι αυτή».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Χρήστος Μάντζος είπε ότι «το ΠΑΣΟΚ από θέση αρχής είναι υπέρ της αξιολόγησης», αλλά φέρνετε κάτι χωρίς συζήτηση με τους φορείς. Η αντικειμενική ευθύνη της καθυστέρησης παράδοσης των υπηρεσιών την έχει ο Υπουργός. Προφανώς δεν το ζητήσατε, ενώ προφανώς ξέρατε ότι ήταν ορόσημο του Ταμείου Ανάκαμψης. Σήμερα, με αυτό καθορίζεται την πολιτική Υγείας για την επόμενη πενταετία χωρίς καμία δημόσια διαβούλευση».

Ο κ. Μάντζος ρώτησε γιατί ακόμα και σήμερα στο σύστημα του Υπουργείου Υγείας δεν έχουν αναρτηθεί όλα τα στοιχεία για την στελέχωση των δομών Υγείας σε όλη την χώρα, ώστε να φανεί ότι το σύστημα υπολειτουργεί εξ αιτίας της υποστελέχωσης (γεωγραφικά και ανά ειδικότητα), ενώ τέλος κάλεσε τον κ. Γεωργιάδη να πει «εάν ακόμα επιμένετε ότι η ευρωπαία εισαγγελέας κάνει ευθεία πολιτική παρέμβαση στην χώρα μας, εάν κρατά όμηρο την πολιτική ζωή του τόπου γιατί κάνει την δουλειά της».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανάσης, από την πλευρά του ανέφερε ότι ο υπουργός μας είπε την ωμή αλήθεια. Φέρνει την τροπολογία αυτή γιατί είναι ένα ακόμα προαπαιτούμενο του Ταμείου Ανάκαμψης. Πρόκειται τόνισε «για ένα ακόμα αντιλαϊκό προαπαιτούμενο που παρά τις εξαγγελίες έχει καθαρά χαρακτηριστικά σε βάρος των αναγκών την Υγεία του λαού».

Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Τζώρτζια Κεφαλά πρότεινε να γίνει μια Διακομματική Επιτροπή για τα θέματα της Υγείας, μήπως και προλάβουμε να σώσουμε τα πράγματα» και αναφέρθηκε στις ελλείψεις σε δομές Υγείας που υπάρχουν στην Κάλυμνο, ειδικά σε μια περίοδο που φιλοξενούνται διεθνείς ορειβατικές ομάδες.

Ο υπουργός Υγείας ‘Αδωνις Γεωργιάδης απάντησε ότι «εξ αιτίας της υπάρξεως του Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε ασταμάτητα έργα σε υποδομές , για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, σε ψηφιακά συστήματα, αλλά και μια σειρά χωρίς τέλος προληπτικές εξετάσεις».

Η δομή που δημιουργείται εξήγησε ο υπουργός «δεν έχει χρηματοδότηση από Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν την κάνουμε για να πάρουμε τα λεφτά από τους κουτόφραγκους της ΕΕ όπως αναφέρθηκε, αλλά έχει μπει ως ορόσημο γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησε πολύ οξύμωρο η Ελλάδα να είναι η μοναδική χώρα που δεν έχει ενιαίο σύστημα της καταγραφής της Ποιότητας των Υπηρεσιών Υγείας στο ΕΣΥ. Το παρόν νομοσχέδιο αφορά το ΕΣΥ και όχι για τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Όταν το σύστημα αυτό αρχίσει να δουλεύει και το αξιολογήσουμε θα μπορούμε να το επεκτείνουμε και στο ιδιωτικό τομέα Υγείας, αλλά εμείς το χτίζουμε για το ΕΣΥ».

Ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «όχι μόνο υπήρξε διαβούλευση, αλλά οι Ιατρικές Εταιρείες το διαβουλεύονται με τον ΕΔΟΠΥ εδώ και ένα χρόνο, όλοι έχουν μιλήσει με όλους γι’ αυτό και η καθυστέρηση». Ο υπουργός είπε ότι «δεν μπορεί να θεωρείτε το νομοσχέδιο αντιλαϊκό γιατί φτιάχτηκε για την ασφάλεια των ασθενών».

Ο υπουργός υγείας, τέλος, απάντησε στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ που του ζήτησε να τοποθετηθεί σχετικά με τις πολιτικές εξελίξεις με τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ λέγοντας πως «εάν στα σοβαρά κατηγορούμε μεταξύ μας συναδέλφους, γιατί μιλούσαν προκειμένου να λύσουν προβλήματα του κόσμου- και κουνάμε και το δάκτυλο- θα έπρεπε να ντρεπόμαστε. Είναι προφανές ότι αυτό το έχουμε κάνει και οι 300 εδώ. Και δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο».