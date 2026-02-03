Γεωργιάδης: Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα για τις μαίες, κακώς δημιουργείται ανησυχία

Ξεκάθαρη τοποθέτηση προέκυψε σήμερα Τρίτη 3 Φεβρουαρίου από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη σχετικά με το ζήτημα που προέκυψε με τις μαίες στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Συγκεκριμένα, υπήρχαν δημοσιεύματα που ανέφεραν πως στο υπό έγκριση καθηκοντολόγιο που επεξεργάζεται το υπουργείο Υγείας, απαγορεύεται η αυτόνομη διενέργεια φυσιολογικού τοκετού από μαίες στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ενώ στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια ο τοκετός προβλέπεται να πραγματοποιείται αποκλειστικά υπό ιατρική εποπτεία.

Αναφορικά με τα δημοσιεύματα αυτά, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Ως προς την ανησυχία που έχει δημιουργηθεί για το καθηκοντολόγιο των Μαιών – Μαιευτών, δηλώνω ότι τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει και κακώς δημιουργείται αυτή η ανησυχία. Το ζητούμενο προέκυψε από την πρόταση μιας επιτροπής του Υπουργείου Υγείας, πρόταση που δεν έχω κάνει δεκτή».

Οι αντιδράσεις από τις Μαίες κατόπιν δημοσιευμάτων

Την πλήρη αντίθεσή τους στο υπό έγκριση Καθηκοντολόγιο των Μαιών – Μαιευτών εξέφρασαν με κοινή τους θέση οι Σύλλογοι Επιστημόνων Μαιών (ΣΕΜ) της χώρας, προειδοποιώντας ότι το νέο πλαίσιο περιορίζει αδικαιολόγητα τον ρόλο τους και κινείται αντίθετα από τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.

Όπως επισήμαναν: σε μία περίοδο που η Ελλάδα αντιμετωπίζει οξύ δημογραφικό πρόβλημα και καταγράφει χαμηλά ποσοστά φυσιολογικών τοκετών, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συστήνει ρητά την αξιοποίηση της μαίας ως βασικού επαγγελματία υγείας για τη βελτίωση των δεικτών μητρικής και νεογνικής υγείας. Παρ’ όλα αυτά, το προσχέδιο που επεξεργάζεται το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με τις μαίες, κινείται στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση.

Οι Σύλλογοι ΣΕΜ τόνιζαν ότι το προτεινόμενο καθηκοντολόγιο δεν ανταποκρίνεται στον επιστημονικό, θεσμικό και επαγγελματικό ρόλο της μαίας, όπως αυτός κατοχυρώνεται τόσο από το ισχύον εθνικό νομικό πλαίσιο (Π.Δ. 351/1989), όσο και από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/36/ΕΚ, η οποία έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι έρχεται σε αντίθεση με νεότερες νομοθετικές ρυθμίσεις αλλά και με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα φροντίδας.

Υπενθύμισαν επίσης, ακόμη, ότι η μαία αποτελεί τον βασικό επαγγελματία υγείας για τη φυσιολογική κύηση, τον τοκετό, τη λοχεία, τον θηλασμό, τον οικογενειακό προγραμματισμό, καθώς και για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία των γυναικών, αλλά και για την πρόληψη και αγωγή υγείας σε όλες τις φάσεις της ζωής τους.

Όπως δήλωναν, τα σοβαρά θεσμικά, νομικά και επιστημονικά ζητήματα του προσχεδίου έχουν ήδη τεθεί υπόψη των αρμόδιων αρχών, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν μπορούν να αποδεχθούν ένα πλαίσιο που, όπως τονίζουν, «υποβαθμίζει τον ρόλο της μαίας και υπονομεύει τη δημόσια υγεία».

Τρία αιτήματα προς το Υπουργείο Υγείας

Οι Σύλλογοι Επιστημόνων Μαιών κάλεσαν το Υπουργείο Υγείας:

να αποσύρει το παρόν προσχέδιο,

να προχωρήσει σε ουσιαστικό και θεσμικό διάλογο με τους εκπροσώπους του κλάδου,

και να διαμορφώσει ένα επικαιροποιημένο καθηκοντολόγιο, πλήρως εναρμονισμένο με την ελληνική

και ευρωπαϊκή νομοθεσία, τις διεθνείς οδηγίες και τις πραγματικές ανάγκες των γυναικών.

Σε κοινή τους δήλωση στέλνουν σαφές μήνυμα:

«Η ενίσχυση – και όχι ο περιορισμός – του ρόλου της Μαίας αποτελεί αναγκαιότητα για τη δημόσια υγεία, τις γυναίκες και το δημογραφικό μέλλον της χώρας».