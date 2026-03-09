Γεωργιάδης: Αμοργός, Ίος και Μαθράκι προστίθενται στη λίστα για την οικονομική ενίσχυση των γιατρών

Σε Αμοργό, Ίο και Μαθράκι στα Διαπόντια νησιά της Κέρκυρας επεκτείνει τη δωρεά του για την οικονομική ενίσχυση των γιατρών με 1.500 ευρώ, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου.

Την σχετική απόφαση ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος με ανάρτησή του στο Χ γνωστοποίησε ότι το αίτημα αυτό υποβλήθηκε από το υπουργείο Υγείας και ο κ. Χατζηιωάννου το έκανε αποδεκτό.

«Κατόπιν αιτήματός μας στον δωρητή κ. Στέλιο Χατζηϊωάννου ο κ. Χατζηιωάννου δέχθηκε και η δωρεά του αυξήθηκε από τα 47 στα 50 νησιά και στον αρχικό κατάλογο προσθέτουμε και τις νήσους Αμοργό και Ίο στις Κυκλάδες και Μαθράκι στα Διαπόντια νησιά της Κέρκυρας. Τον ευχαριστούμε θερμότατα για άλλη μία φορά!», έγραψε ο υπουργός Υγείας.

