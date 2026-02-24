Γεωργιάδης: 100% θα με χτυπούσαν αν δεν ήταν η ΕΛΑΣ – Με χτύπησαν στο χέρι, έφαγα και ροχάλα

Σε όλα όσα έγιναν στα επεισόδια στο Νοσοκομείο Νίκαιας αναφέρθηκε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, εκφράζοντας τη βεβαιότητά του ότι 100% θα τον χτυπούσαν και θα του είχε ασκηθεί βία αν δεν βρισκόταν εκεί η Αστυνομία.

«Είμαι πρόσωπο των ημερών όχι κατά τον τρόπο που θα ήθελα. Κατηγορήθηκα από την αντιπολίτευση ότι όλο αυτό που έγινε στη Νίκαια ήταν ένα στημένο show από μένα, γιατί αν δεν ήθελα να στήσω show δεν θα πήγαινα με την αστυνομία», ανέφερε αρχικά ο κ. Γεωργιάδης, ενώ επικαλέστηκε και όσα δήλωσε νωρίτερα στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου για την παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων, λέγοντας το εξής:

«Ερωτήθηκε αν εγώ είχα οποιαδήποτε εμπλοκή με την παρουσία της ΕΛΑΣ στη Νίκαια. Δηλώνω λοιπόν ότι εγώ δεν κάλεσα στην αστυνομία. Η ΕΛΑΣ πήγε στη Νίκαια όταν συνέλεξε από το Διαδίκτυο τις διάφορες αναρτήσεις – όπου καλούσαν σε δυναμική συγκέντρωση – και υπήρχε φόβος επεισοδίων. Όπως είναι υποχρεωμένη να κάνει η αστυνομία, έλαβε προληπτικά μέτρα. Άρα δεν είχα καμία εμπλοκή με την ΕΛΑΣ εγώ, άρα οι κατηγορίες ότι έστησα τα γεγονότα είναι απολύτως ψευδείς.

«Αν απουσίαζε η ΕΛΑΣ και με δέρνανε, θα λέγατε όλοι πού είναι η αστυνομία»

Όπως δήλωσε αμέσως μετά, «αν εγώ πήγαινα και δεν ήταν εκεί η αστυνομία και μετά με δέρνανε και με χτυπούσαν, θα λέγατε όλοι πού είναι η αστυνομία».

«Είμαι 100% βέβαιος ότι θα με χτυπούσαν αν δεν βρισκόταν εκεί η αστυνομία. Η αστυνομία λοιπόν είχε βάσιμο λόγο να πάει. Η ιδέα ότι η παρουσία μιας κρατικής υπηρεσίας είναι από μόνη της προκλητική και ωθεί σε βία, δεν μπορώ να τη δεχτώ. Αλλιώς να την καταργήσουμε και να την κλείσουμε την αστυνομία. Είναι όργανο της δημοκρατικής πολιτείας, οι αστυνομικοί είναι δικά μας παιδιά, εργαζόμενοι υπέρ του ελληνικού λαού.

Παράλληλα, έκανε λόγο για μια «άνευ προηγουμένου δολοφονία χαρακτήρα» την οποία υφίσταται ο ίδιος από προχθές ότι είναι «κλέφτης που κατηγόρησε έναν φιλειρηνικό γιατρό».

Σε ό,τι αφορά στο βίντεο που φαίνεται ο κ. Ζιαζιάς να προτάσσει το χέρι του, ο κ. Γεωργιάδης είπε: «Ο αστυνομικός του πιάνει το χέρι, γιατί το απλώνει για να με χτυπήσει. Κι αυτό λέγεται απόπειρα. Δικαιούμαι να αισθάνομαι απειλή; Είναι ποινικό αδίκημα;

Όταν μπήκα μέσα, το πρώτο που έκανα ήταν να πάω να μιλήσω στους διαδηλωτές. Ήρθε μία και μου έλεγε φύγε φασίστα. Και σηκώθηκα να φύγω να μπω μέσα. Όπως σπρώχνουν όλοι εκεί, κινδυνεύσαμε σοβαρά. Είχε κράσπεδο και κάγκελα. Ο Ζιαζιάς έχει φύγει κι έχει έρθει στο πλάι. Τρώω τη φτυσιά και τρώμε διάφορα αντικείμενα που πετάνε.

Με χτύπησαν λίγο πριν μπω μέσα. Ο Ζιαζιάς κι αυτοί είναι μπουλούκι, έχω φάει χτύπημα στο χέρι και τρώω και τη ροχάλα» είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας.