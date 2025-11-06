Γεωργαντάς στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα στελέχη του οργανισμού δεν ήθελαν μεταρρύθμιση και ψηφιοποίηση των αιτήσεων

Με την κατάθεση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργου Γεωργαντά συνεχίστηκαν οι εργασίες της Εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Δεν είδαν όλοι με καλό μάτι τις αλλαγές», επισήμανε ο κ. Γεωργαντάς αναφερόμενος στα εμπόδια που συνάντησε κατά την προσπάθειά του να θέσει τον «αμαρτωλό» οργανισμό υπό δημόσιο έλεγχο.

Τους τόνους ανέβασε η αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για διάσταση απόψεων μεταξύ Γεωργαντά και Αυγενάκη.

Για νοσηρό κλίμα που επικρατούσε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, επί υπουργίας του, έκανε λόγο ο Γιώργος Γεωργαντάς, ο οποίος έκανε αναφορά, σε έναν έλεγχο που ζήτησε να γίνει τον Νοέμβριο του 2022 για τα ιδιωτικά βοσκοτόπια και αυτός έμεινε στα χαρτιά.

Ο κ. Γεωργαντάς ανέφερε ότι «ζήτησα την ενέργεια πειθαρχικού ελέγχου για την τέλεση ενδεχόμενων πειθαρχικών παραπτωμάτων, από τους διευθυντές των τμημάτων, που ενώ όφειλαν να κάνουν πιο αποτελεσματικούς ελέγχους, δυστυχώς έμειναν σε έναν τυπικό, στεγνό έλεγχο, των εγγράφων πρέπει να είναι σε μία έκθεση».

Αναφέρθηκε επίσης σε παράγοντες που δημιούργησαν προβλήματα στην μεταφορά των δηλώσεων στην ψηφιακή πλατφόρμα gov.gr.

«Είδα απροθυμία από στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, να υπηρετήσουν αυτή την μετάβαση. Ήταν μία αγωνία για το πως θα πάει. Στα ΚΥΔ, είδα μια συστηματική προσπάθεια απαξίωσης», σχολίασε.

Ο κ. Γεωργαντάς ερωτηθείς εάν είχε συναντηθεί με τον Γιώργο Ξυλούρη τον επονομαζόμενο “Φραπέ” στο υπουργείο απάντησε θετικά επισημαίνοντας ότι τον είχε παραπέμψει για τα ζητήματά του στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Γεωργαντάς ανέφερε επίσης ότι σε όλη τη διάρκεια της θητείας του είχε καλή συνεργασία με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελο Σημανδράκο, ενώ έκανε λόγο για πραγματικά ουσιαστική και παραγωγική συνεργασία με την προϊσταμένη της διεύθυνσης εσωτερικού ελέγχου, Παρασκευή Τυχεροπούλου.

Αναφερόμενος στα 2.021 ύποπτα ΑΦΜ που δεσμεύτηκαν επί υπουργίας του, τόνισε ότι πληρώθηκαν μόνο τα 91, όσα δηλαδή κατέθεσαν τα υποχρεωτικά έγγραφα που όφειλαν ενώ επεσήμανε ότι επιτήδειοι δήλωναν δημόσιες εκτάσεις ως ιδιωτικούς βοσκότοπους, χωρίς να ελέγχεται από τις υπηρεσίες αν υπάρχει ισχυρός τίτλος νομής. .

Απαντώντας στον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, σχετικά με την κεντρική επιλογή της κυβέρνησης για τη μετάβαση όλων των υπηρεσιών στο κυβερνητικό νέφος, ο κ. Γεωργαντάς ανέφερε ότι «στόχος μου ήταν, η όλη διαδικασία να γίνεται σε συνθήκες απόλυτης διαφάνειας, χωρίς μεσολάβηση τεχνικών συμβούλων, με αυτονόμηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και του αγρότη, και η σχετική κυα υπεγράφει από εμένα και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη».

«Οφείλω να πω ότι η προεργασία έγινε από τον προκάτοχο μου Σπύρο Λιβανό», σημείωσε ο κ. Γεωργαντάς, ενώ σε ερώτηση του κ. Λαζαρίδη, αν κατά την προσπάθεια μεταφοράς στο κυβερνητικό νέφος υπήρχαν αντιδράσεις από στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, απάντησε:

«Η διοίκηση του Οργανισμού βλέποντας την βούληση μου, ήταν σε αγαστή συνεργασία… Κατανοώ απολύτως την πραγματική αγωνία των ανθρώπων που υπηρετούσαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στα ΚΥΔ.

Αυτό το εγχείρημα, στο οποίο είναι εμπλεκόμενοι πολλοί, από την αρχή αντιμετωπίστηκε με μια έλλειψη ενεργού συμμετοχής. Αυτό που οφείλω να πω, με βάσει τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ είδα μια απροθυμία σε κάποιους να υπηρετήσουν αυτή την μετάβαση. Την καταλαβαίνω μέχρι ενός σημείου γιατί ήταν ένα πεδίο άγνωστο».

-Ήταν απροθυμία επειδή μέχρι τότε εξυπηρετούσε κάποια συμφέροντα ή αγωνία για το πώς θα πάει η μεταρρύθμιση; ρώτησε ο κ. Λαζαρίδης.

«Θεωρώ ότι ειδικά μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν μια αγωνία για το πώς θα πάει. Στη συνέχεια όμως, στα ΚΥΔ, εκεί είδα μια συστηματική προσπάθεια απαξίωσης. Ίσως γιατί αν λειτουργούσε όπως πρέπει να λειτουργήσει το Gov.gr -και όπως θα ολοκληρωθεί στη μετάβαση του- δεν θα χρειάζονται πολλές υπηρεσίες από ιδιώτες. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Όλοι όσοι εμπλέκονται ως ιδιώτες και παρέχουν αυτή τη στιγμή μια υπηρεσία, και σωστά την παρέχουν, κάποια στιγμή δεν θα έχουν αυτό το αντικείμενο», τόνισε ο κ. Γεωργαντάς και πρόσθεσε:

«Έγινε θυμάμαι μια κοινή δήλωση πολλών ΚΥΔ, που μιλούσαν για την ανεπάρκεια της μετάβασης αυτής για το προβληματικό τρόπο που αυτή επιχειρείται Και οφείλω εδώ να πω κάτι. Μερικά από τα ΚΥΔ αυτά είναι στα ελεγχόμενα σήμερα. Ήταν ένα περιβάλλον που σίγουρα δεν ήταν φιλικό στο να προχωρήσουμε. Όμως για τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη διοίκηση του. άλλοι περισσότερο άλλοι λιγότερο, κατά βάση συνέδραμαν θετικά στην προσπάθεια».

Όπως υποστήριξε ο κ. Γεωργαντάς, «η μετάβαση στο κυβερνητικό νέφος όσο χρόνο υπηρετούσα μέχρι τον Μάιο του 2023 ήταν απόλυτα επιτυχής».

«Μας βοήθησε μάλιστα να δώσουμε την προκαταβολή των αγροτών στις 18 Ιουνίου του 2022, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά.

Αυτό έγινε μέσα από το gov, με την συνδρομή και στελεχών και υπαλλήλων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Έξω από τη διαφάνεια που υπάρχει πάντα σε ένα κυβερνητικό νέφος, δίνεται και η δυνατότητα άμεσης διαλειτουργικότητας, αλλά και να προστεθούν υπηρεσίες χωρίς ενδιάμεσους», τόνισε.

-Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, για πολλά χρόνια ήταν εξαρτημένος από υπηρεσίες που παρείχαν τεχνικοί σύμβουλοι. Εσείς καταργήσατε το φορέα συντονισμού. Πιο όφελος είχε για τους παραγωγούς η παρέμβαση σας; ρωτήθηκε από τον κ. Λαζαρίδη.

«Τα πρώτα χρόνια της έναρξης αυτής της διαδικασίας μέσω των ΚΥΔ, θεωρώ ότι παρείχαν μια ουσιαστική συνδρομή. Όμως, στην εξέλιξη των πραγμάτων, οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχονταν από εκεί θα μπορούσαν κατά βάση να παρασχεθούν από τον ίδιο τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήταν ένας ενδιάμεσος φορέας που είχε μια επιβάρυνση κάθε χρόνο για τους αγρότες, μια δαπάνη γύρω στα 4,5 εκ ευρώ μετρητά, που έπρεπε οι 650.000 αιτούντες να καταβάλουν. Όμως, υπήρχε η δυνατότητα οι συγκεκριμένες υπηρεσίες να παρασχεθούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ», απάντησε ο κ. Γεωργαντάς και διευκρίνισε:

«Όταν ανέλαβα στο υπουργείο, είδα ότι ακυρώθηκε μία προκήρυξη για τον φορέα συντονισμού. Την επόμενη χρονιά, μελετώντας τους κινδύνους, τις δυνατότητες του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις συνθήκες, αποφάσισα να μην επαναφέρω την πρόσκληση. Και από τότε, χωρίς κανένα πρόβλημα, θεωρώ ότι οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από τους αγρότες, οι οποίοι κερδίζουν με αυτό τον τρόπο και τα 4,5 εκ. ευρώ».

Σε άλλη ερώτηση του κ. Λαζαρίδη σχετικά με τον διορισμό του Ευάγγελου Σημανδράκου στη θέση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Γεωργαντάς είπε ότι η επιλογή του αυτή έγινε για τη δημόσια παρουσία του στα πράγματα, μπορούσε να υπηρετήσει καλύτερα τη στόχευση του και δεν προερχόταν από τον χώρο της ΝΔ.

«Ήμουν πολύ ξεκάθαρος και στις κατευθύνσεις που έδινα και στην υποστήριξη της διοίκησης για αυτά που ήταν οι προτεραιότητες και οι επιλογές μου. Και ήταν πολύ καλή η συνεργασία μου και με τον Δημήτρη Μελά στους λίγους μήνες που ήταν πρόεδρος και με τον κ. Σημανδράκο για το διάστημα που υπηρέτησα», είπε, ενώ κληθείς να σχολιάσει όλα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας σημείωσε:

«Ακούω τους ενδοιασμούς για την πληρότητα ή όχι των δύο συγκεκριμένων για την απόδοση, δεν μπορώ να την αξιολογήσω, να την κρίνω, γιατί δεν αφορά την περίοδο μου. Εγώ αναφέρομαι στην περίοδο μου και η συνεργασία μου με τον κ. Σημανδράκο, σε δύσκολες περιόδους, ουσιαστικά στην μετάβαση στον gov κάτι που εν τοις πράγμασι ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο, στους ελέγχους που κάναμε στο εθνικό απόθεμα, στις αναφορές που στείλαμε στην εισαγγελία και στην συνεργασία μου μαζί του, πραγματικά κάναμε βήματα».

-Στην κατάθεση της στην Εξεταστική η προϊσταμένη της διεύθυνσης εσωτερικού ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ότι εσείς την προτείνατε στον κ. Σημανδράκο για την ανάληψη της θέσης ευθύνης, την οποία ανέλαβε. Την γνωρίζατε από πριν; ποια ήταν τα κίνητρα της πρότασης; ρωτήθηκε από τον κ. Λαζαρίδη.

« Την κ. Τυχεροπούλου βεβαίως και δεν την γνώριζα. Την συνάντησα για πρώτη φορά στο υπουργείο μου. Ένα από τα πρώτα θέματα που ασχολήθηκα ήταν για τις παράνομες ενισχύσεις από το εθνικό απόθεμα. Ήθελα να μπορέσω πρώτα να ενημερωθώ σε ποια στάδιο ακριβώς είμαστε στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος και ταυτόχρονα να βρω έναν άνθρωπο, ο οποίος θα είναι αποφασισμένος να προχωρήσει στην αντιμετώπιση αυτού του πολύ μεγάλου ζητήματος. Γιατί φώναξα την κ. Τυχεροπούλου; Ζήτησα να δω ποιοι πηγαίνουν ως μάρτυρες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στα δικαστήρια, τα οποία είχαν ήδη ξεκινήσει.

Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι αναφορές προς την εισαγγελία είχαν ξεκινήσει για το εθνικό απόθεμα από το 2020. Βλέποντας λοιπόν ότι ως μάρτυρας κατηγορίας πηγαίνει η κ. Τυχεροπούλου, θεώρησα ότι και γνώστρια των πραγμάτων είναι και βεβαίως υπήρχε ένα τεκμήριο ουσιαστικό περί της επάρκειας και της αποφασιστικότητας του ατόμου να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Γι αυτό τον λόγο και μόνο έγινε η συνάντηση. Είδα λοιπόν ένα άτομο συγκροτημένο που θεώρησα ότι μπορεί να διαχειριστεί τα ζητήματα και απλά την πρότεινα στον κ. Σημανδράκο να την δει, γιατί αυτός είναι υπεύθυνος για την επιλογή. Και βεβαίως, αφού συναντήθηκε μαζί της έκανε την έρευνα που έπρεπε να κάνει, την επέλεξε για διευθύντρια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργαντάς και συμπλήρωσε:

«Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αυτό ήταν το μοναδικό αποφασιστικό κριτήριο για την επιλογή του προσώπου και, επίσης, ότι κατά την διάρκεια της θητείας μου στο υπουργείο η συνεργασία μου μαζί της ήταν πραγματικά ουσιαστική και παραγωγική».

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη ζήτησε περισσότερες διευκρινήσεις σχετικά με την υπονόμευση της προσπάθειας για διαφάνεια στους ελέγχους.

«Εγώ μιλώ ξεκάθαρα. Όλη αυτή η διαδικασία για την μετάβαση στο Gov, είμαι σίγουρος ότι θα οδηγούσε στην μη αναγκαιότητα τεχνικού συμβούλου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όποιος και να ήταν αυτός. Εγώ το είχα πει ξεκάθαρα από την αρχή. Θέλω τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σε πολύ λίγα χρόνια να μπορεί μόνος του να ικανοποιεί τις ανάγκες των αγροτών. ‘Αρα σίγουρα δεν ήταν αρεστό. Θυμάστε αυτές τις προσπάθειες απαξίωσης που γινόντουσαν…» .

-Γιατί δεν αντιδράσατε, όταν εντοπίσατε αυτά τα προβλήματα, με την άρση πιστοποίησης των ΚΥΔ; ρωτήθηκε ο κ. Γεωργαντάς.

«Η άρση πιστοποίησης και ανάκλησης της άδειας – που απάδει υπονόμευσης της προσπάθειας μετάβασης στον Gov- δεν μπορεί να αποτελέσει το νομικό πεδίο για να είναι ασφαλής. Όμως έχω διαβιβάσει δικογραφίες στην εισαγγελία, οι οποίες αφορούσαν ΚΥΔ από τότε, και μάλιστα μία υπόθεση που εκδικάστηκε τώρα είναι υπόθεση που διαβιβάστηκε τότε το φθινόπωρο του 2022. Έχουν γίνει και ανακλήσεις αδειών κατά την θητεία μου» απάντησε ο κ. Γεωργαντάς.

-Πόσο σοβαρό είναι εσείς να προχωράτε την μετάβαση στο Gov και αυτός που σας διαδέχεται να μιλά για υπονόμευση και να πάει πίσω την σοβαρή αυτή προσπάθεια; σημείωσε η κ. Αποστολάκη, αναφερόμενη στα όσα κατέθεσε στην Εξεταστική ο πρώην Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρης Αυγενάκης.

«Με τη λήξη της θητείας μου δεν έχω εικόνα πως ακριβώς προχωράει και είμαι ειλικρινής. Αυτό που άκουσα από τον κ. Αυγενάκη να λέει ότι υπονομευόταν, όλο αυτό να το δεχτώ….»

-Αν εσείς παραμένατε και ήσασταν μέχρι σήμερα υπουργός θα συνέβαινε αυτό ή θα επιμένατε; ανέφερε η κ. Αποστολάκη.

«Ξεκινάτε από την εικόνα ότι είχε απαξιωθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν έχω αυτή την εικόνα, δεν μπορώ να έχω την εικόνα. Εγώ έπαψα να είμαι υπουργός με τη λήξη της προηγούμενης κυβέρνησης το 2023. Σίγουρα καθυστερούμε. Εγώ θα ήθελα πιο γρήγορους ρυθμούς σε όλα και θα επέμενα σίγουρα. Όταν το τολμήσαμε ήταν μια κεντρική κυβερνητική επιλογή, αλλά στο τέλος, την απόφαση, την υπογραφή, την βάζει ένας υπουργός. Αυτός ο υπουργός, αν αυτή η μεταρρύθμιση δεν πετύχει καταλαβαίνετε σε τι δύσκολη θέση θα βρεθεί», απάντησε ο κ. Γεωργαντάς.

-Σχετικά με τα 2021 ΑΦΜ που δεσμεύσατε, εκ των οποίων μόλις 91 προσκόμισαν στοιχεία όπως μας είπατε και που σύμφωνα με το έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ είχαν φτάσει στα 6404 για την περίοδο 2022-2023, μία από τις κεντρικές επιλογές του διαδόχου σας ήταν να τα πληρώσει. Πόσο επιτελικό και σοβαρό είναι ένα κράτος που έχει τέτοιες διακυμάνσεις σε τόσο σοβαρά ζητήματα; ρώτησε η κ. Αποστολάκη.

«Δεν μπορώ να ξέρω, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να συνέβη αυτό, να πληρώθηκαν τα υπόλοιπα από τα 2000. Γιατί ο έλεγχος έγινε με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Έπρεπε να προσκομιστούν από τους δεσμευμένους, στοιχεία ισχυρά της κατοχής βοσκοτόπων και στη συνέχεια να αποδεσμευτούν. ‘Αρα δεν νομίζω ότι είναι σε αυτά που αποδεσμεύτηκαν. Έτσι θέλω να πιστεύω και έτσι πρέπει να είναι», ήταν η απάντηση του κ. Γεωργαντά.

-Πιστεύετε, αλλά δεν προσκομίστηκαν τα στοιχεία γιατί οι παραγωγοί, όπως είπε ο κ. Αυγενάκης, δεν μπορεί να είναι σε ομηρία», σημείωσε η κ. Αποστολάκη

«Σε σχέση με την ομηρία το ακούω γιατί όντως υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που είναι δεσμευμένα και χρόνια. Αλλά εγώ έκανα το εξής. Ποια είναι η διαφορά. Εγώ δεν τα δέσμευσα επ΄αόριστο, τα δέσμευσα για να επανεξεταστεί η αίτηση τους όταν προσκομίσουν τα δικαιολογητικά. Δεν τα προσκόμισαν ποτέ», τόνισε ο κ. Γεωργαντάς.

Ταυτόχρονα, αρνήθηκε σχολιασμό, κληθείς από την κ. Αποστολάκη να σχολιάσει διαλόγους που είδαν το φως της δημοσιότητας μέσα από επισυνδέσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και αφορούν τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δ. Μελά.

«Εγώ όταν μιλάω για καλή συνεργασία την εννοώ με βάσει το πεδίο και το αντικείμενο των συνεργασιών που ήταν αναγκαίες για να προχωρήσουν ζητήματα του Οργανισμού και θεωρώ ότι ο κ. Μελάς το υπηρέτησε επαρκώς.

Κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί για κανέναν και για τίποτα παρά μόνο για τον εαυτό του. Αυτό που οφείλω να πω είναι ότι διάλογοι -περιμένω βεβαίως να ακούσω τι θα καταθέσουν- εμένα δεν με βρίσκουν σύμφωνο σε ότι αφορά ένα δημόσιο κρατικό λειτουργό…» είπε.

Σε άλλη ερώτηση της κ. Αποστολάκη, σχετικά με την αναφορά του κ. Αυγενάκη ότι με τον τρόπο που προχώρησε στην τροποποίηση της εγκυκλίου του κ. Σημανδράκου δημιουργήθηκε δικλείδα ασφαλείας και έγινε πιο αποτελεσματικός ο έλεγχος των αιτήσεων, ο κ. Γεωργαντάς απάντησε:

«Από την πρώτη εγκύκλιο του 2015 μέχρι την διάρκεια της δικής μου θητείας είχαν γίνει 10 τροποποιήσεις σταδιακά. Βεβαίως και είναι μία δυναμική διαδικασία η αντιμετώπιση των αθέμιτων και παράνομων πρακτικών και πρέπει κάποια στιγμή να τροποποιούνται.

Με την τροποποίηση όμως του 2021, ζητείται ισχυρός νομικός τίτλος κατοχής και θα πρέπει να ελεγχθεί, εκτός από την μέτρηση του αγροτεμαχίου και η υποχρέωση του κανονισμού για την περιποίηση..».

-Γνωρίζετε τον κ. Ξυλούρη; ρωτήθηκε από την κ. Αποστολάκη.

«Τον κ. Ξυλούρη τον γνώρισα στο υπουργείο, με επισκέφθηκε κάποιες φορές, η αλήθεια είναι ότι μου έθετε ζητήματα που είχαν να κάνουν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και εκεί τον παρέπεμψα. Δεν μπορούσα να παρακολουθήσω εγώ, ούτε ήμουν υποχρεωμένος ή είχα την αρμοδιότητα για αυτά τα ζητήματα. Και η αλήθεια είναι ότι από ένα σημείο και μετά, του είπα θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος να με επισκέπτεται γιατί δεν μπορώ να συνδράμω δεν έχω την αρμοδιότητα, ας απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε μια επισύνδεση του αναφέρεται ρητά ότι επί Γεωργαντά είχα απαγορευτικό στο υπουργείο. Η αλήθεια είναι ότι αφού τον είδα δυο τρεις φορές, στη συνέχεια θεώρησα ότι ήταν αδιέξοδο να τον βλέπω γιατί δεν μπορούσα να βοηθήσω και με αυτό τον τρόπο τον απέτρεψα να επανέλθει στο υπουργείο», ανέφερε.

-‘Αλλοι συνάδελφοι σας φαίνεται να έχουν επαφές εντυπωσιακές μαζί του… σχολίασε η κ. Αποστολάκη.

«Πραγματικά δεν μπορώ να το αξιολογήσω. Είναι οι συνθήκες πως ο καθένας περιχαρακώνει τον ρόλο του, τον τρόπο που λειτουργεί. Η δική μου απάντηση ήταν αυτή. Δεν μπορώ όμως να αξιολογήσω στην κάθε περίπτωση και στο κάθε αίτημα που ίσως μετέφερε ή ήταν η αιτία της συνάντησης. Σε μένα ήταν η περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στον ΟΠΕΚΕΠΕ τον παρέπεμψα», είπε.

-Τον Νοέμβριο του 2022 οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ για την προκαταβολή στα αγροτοπεριβαλλοντικά δίνονται στο νέο σύστημα Gov με δικό τους εντέλλεσθε. Γιατί προβήκατε σε αυτή την ενέργεια; τον κάλεσε η κ. Αποστολάκη να απαντήσει.

«Ο Υπουργός δεν έχει το δικαίωμα τη δυνατότητα και την αρμοδιότητα να δώσει εντέλλεσθε. Το εντέλλεσθε γίνεται από τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αφού αξιολογήσει τις συνθήκες.

Αυτό που επεσήμανα στον πρόεδρο εγώ, ήταν ότι πρέπει να είμαστε εντάξει με τις κανονιστικές μας υποχρεώσεις, να πληρωθούν οι αγρότες όσο πιο σύντομα γίνεται και να τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες για την πληρωμή. Επεσήμανα, δηλαδή, τον κίνδυνο να μην έχουμε τις ημερομηνίες για να πληρωθούν οι αγρότες.

Ο κ. Σημανδράκος, στον οποίο απέστειλα την επιστολή, αξιολόγησε τις συνθήκες, είπε τον τρόπο με τον οποίο αυτό μπορεί να γίνει, γιατί είμαι απόλυτα βέβαιος ότι με σύννομο τρόπο έγινε η όποια διαδικασία και προχώρησε σε αυτή την πράξη.

Μπορεί να ακούγεται ως κάτι αρνητικό. Είμαι σίγουρος ότι εντός του νομίμου πλαισίου ενήργησε ο πρόεδρος», απάντησε.

-Μιλήσατε για τον έλεγχο που δώσατε να γίνει για υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ για τα θέματα του εθνικού αποθέματος…

«Ο λόγος για τον οποίο ζητώ τον έλεγχο και μάλιστα από 1/1/2018 ως 31/12/ 2021 είναι για διερεύνηση πλημμελούς άσκησης καθηκόντων στην κατανομή βοσκοτόπων. Έγινε έλεγχος σε σχέση με τις αναρτήσεις, αν υπάρχουν στοιχεία για διευθυντικά στελέχη που διερευνώνται…»

΄-Αν δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος κάποιων και είναι επικεφαλής κρισίμων για την νομιμότητα και την διαφάνεια διευθύνσεων θεωρείτε ότι καλώς παραμένουν στη θέση τους;

«Δεν μπορώ να έχω εικόνα της έρευνας, αλλά σε μια έρευνα που είναι σε εξέλιξη, αν μπορούσα προσωρινά έστω να αντικαταστήσω κάποιους από τους ελεγχόμενους θα το έκανα», απάντησε ο κ. Γεωργαντάς.