Γ. Λοβέρδος: Πάνω από 1.000 Έλληνες έχουν επαναπατριστεί από τη Μέση Ανατολή – “Θα πάω προσωπικά στα Ιεροσόλυμα για το Άγιο Φως”

Σε πλήρη επιφυλακή βρίσκεται το υπουργείο Εξωτερικών για τον επαναπατρισμό Ελλήνων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή και τις χώρες του Κόλπου, μετά την κλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή. Όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας στο ΕΡΤnews και τον δημοσιογράφο Γιώργο Σιαδήμα, ήδη περισσότεροι από 1.000 Έλληνες έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον επαναπατρισμό όσων το επιθυμούν. Ο υπουργός τόνισε ότι το υπουργείο Εξωτερικών σε 24ωρη βάση διαχειρίζεται μια πρωτόγνωρη κατάσταση.

«Το Υπουργείο Εξωτερικών δεν κοιμάται καθόλου αυτές τις μέρες. Όλοι, από τον υπουργό μέχρι τον οποιοδήποτε υπάλληλο, εργαζόμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ για αυτό το γιγαντιαίο έργο», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια επιχείρηση χωρίς προηγούμενο.

Χιλιάδες αιτήματα για επιστροφή

Σύμφωνα με τον κ. Λοβέρδο, οι λίστες των Ελλήνων που επιθυμούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα μεταβάλλονται συνεχώς, γεγονός που καθιστά δύσκολη την ακριβή καταγραφή του αριθμού τους.

«Έχουμε πολλές χιλιάδες Ελλήνων που θέλουν να επιστρέψουν, είτε γιατί αισθάνονται ότι απειλείται η ζωή τους είτε η ευημερία τους», είπε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους Έλληνες ταξιδιώτες που εγκλωβίστηκαν στα μεγάλα αεροδρόμια της περιοχής, κυρίως στο Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι, όταν ξέσπασε η κρίση. Όπως εξήγησε, αρχικά υπολογίζονταν περίπου σε 1.600 άτομα, αρκετοί από τους οποίους έχουν ήδη επιστρέψει.

Προτεραιότητα στις ευπαθείς ομάδες

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι προτεραιότητα δίνεται σε ευπαθείς ομάδες, όπως ηλικιωμένοι, παιδιά, έγκυες γυναίκες και ασθενείς.

«Καταλαβαίνω ότι υπάρχει αγωνία από όλους … Όμως πρέπει να τηρείται μια διαδικασία … Όλοι είναι ίσοι και το Υπουργείο Εξωτερικών δεν κάνει διακρίσεις», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι υπηρεσίες προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τους πάντες με αντικειμενικά κριτήρια.

Παράλληλα, ευχαρίστησε δημόσια τους εργαζόμενους του Υπουργείου Εξωτερικών, επισημαίνοντας ότι στην επιχείρηση συμμετέχουν εργαζόμενοι όλων των ειδικοτήτων, όχι μόνο διπλωμάτες.

«Βασικό μέλημα μας ο ασφαλής επαναπατρισμός των Ελλήνων πολιτών»

Ο κ. Λοβέρδος εξήγησε ότι οι πτήσεις επαναπατρισμού οργανώνονται σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, ωστόσο η πραγματοποίησή τους δεν είναι πάντα δεδομένη.

«Μπορεί να προγραμματιστεί μια πτήση και τελικά να μην γίνει ή να αναβληθεί. Τα λεγόμενα “slots” στα αεροδρόμια ανοίγουν για λίγο και μπορεί να κλείσουν αμέσως για λόγους ασφαλείας», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι το βασικό μέλημα είναι ο ασφαλής επαναπατρισμός των Ελλήνων πολιτών.

«Θα πάω προσωπικά για το Άγιο Φως»

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης και στο ενδεχόμενο μετάβασης του στα Ιεροσόλυμα για την παραλαβή του Αγίου Φωτός το Μεγάλο Σάββατο.

Όπως δήλωσε, σκοπεύει να μεταβεί ο ίδιος στις 11 Απριλίου για να το μεταφέρει στην Αθήνα, ακόμη και αν η κρίση στην περιοχή δεν έχει πλήρως αποκλιμακωθεί.

«Είναι το χρέος μου να πάω», τόνισε, επαναλαμβάνοντας ότι η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών.