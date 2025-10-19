MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γ. Γεραπετρίτης: Νέο κεφάλαιο ελπίδας για την επανένωση της Κύπρου με την εκλογή Ερχιουμάν

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, με αφορμή την εκλογή του Τουφάν Ερχιουμάν ως νέου ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, υπογραμμίζει την ανάγκη να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο ελπίδας για την επανένωση της Κύπρου.

Αναλυτικά σε σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

“Η βούληση των Τουρκοκυπρίων να αναδείξουν ως νέο ηγέτη τους τον Τουφάν Ερχιουμάν ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ελπίδας και προσδοκίας για την επανένωση του νησιού στη βάση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επανένωση που θα εγγυάται την ειρήνη και ευημερία Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια.

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, κατέβαλε άοκνες προσπάθειες ώστε το Κυπριακό να επανέλθει, μετά από μια μακρά περίοδο αδράνειας, στην ατζέντα του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και να επανεκκινήσουν οι άτυπες συζητήσεις. Προσβλέπουμε στο να εργαστούμε από κοινού για το επόμενο βήμα στην επικείμενη διευρυμένη άτυπη συνάντηση. Οι διαιρέσεις δεν χωρούν στο σύγχρονο ταραγμένο διεθνές σκηνικό.

Η Κύπρος θα πρέπει να δώσει το οικουμενικό μήνυμα της σύνθεσης και της ενότητας”.

Γιώργος Γεραπετρίτης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Θεοδωρικάκος: Ο κατακερματισμός του πολιτικού συστήματος και η ακραία πόλωση δεν βοηθάει ούτε την δημοκρατία, ούτε την οικονομία

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Ο Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση στον Αυστραλό πρεσβευτή: “Δεν σε συμπαθώ και δεν θα σε συμπαθήσω ποτέ” – Δείτε βίντεο

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 15 ώρες πριν

Ο Τσακίρης συνεχάρη τον Κώστα Παπαδόπουλο από το Ωραιόκαστρο για το χάλκινο μετάλλιο στους Βαλκανικούς Αγώνες Jiu Jitsu

LIFESTYLE 3 λεπτά πριν

Νικηφόρος: Έχουν γράψει ότι έχω καρκίνο και θα πεθάνω σε έξι μήνες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Εργατικό δυστύχημα με θύμα 55χρονο οικοδόμο – Ανέβηκε σε σκαλωσιά και έπεσε στο κενό

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 24 ώρες πριν

Η Πειραιώς χρυσός χορηγός στο Παγκόσμιο Συνέδριο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας 2025 που διοργανώνεται από το Σύνδεσμο Γυναικών Επιχειρηματιών Ελλάδος