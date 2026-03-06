MENOY

Φωτογραφίες με τους 200 της Καισαριανής: Αίτημα Κουτσούμπα στο υπ. Πολιτισμού για παραχώρηση ψηφιακού αντιγράφου στο ΚΚΕ

Φωτογραφία: Intime
Να παραχωρηθεί στην Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ ψηφιακό αντίγραφο των φωτογραφιών που αποτυπώνουν την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944 ζητεί ο Δημήτρης Κουτσούμπας με επιστολή του προς την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, στην επιστολή του με ημερομηνία 6 Μαρτίου 2026, επανέρχεται στο ζήτημα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόκτησης των φωτογραφιών από το υπουργείο Πολιτισμού, υποστηρίζοντας ότι το επόμενο βήμα είναι η αξιοποίηση αυτών των ντοκουμέντων από την Καισαριανή «προς όφελος της ιστορικής μνήμης και γνώσης» και με τρόπο αντάξιο της θυσίας των εκτελεσμένων. Στο αίτημά του, ο Δημήτρης Κουτσούμπας ζητεί να παραχωρηθεί πρωτογενές ψηφιακό αντίγραφο των δώδεκα φωτογραφιών, καθώς και των δύο όψεών τους, στη μέγιστη δυνατή ανάλυση, προκειμένου –όπως αναφέρει– να αξιοποιηθούν για σκοπούς ιστορικής τεκμηρίωσης, τιμητικών εκδηλώσεων και επιμορφωτικών δράσεων. Υπογραμμίζει, μάλιστα, ότι στο αρχείο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ βρίσκονται ήδη σημειώματα, γράμματα και προσωπικά αντικείμενα των 200 εκτελεσμένων.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας επισημαίνει ακόμη ότι η συντριπτική πλειονότητα των εκτελεσμένων στην Καισαριανή ήταν μέλη και στελέχη του ΚΚΕ, κρατούμενοι ήδη από το καθεστώς της 4ης Αυγούστου για την πολιτική τους δράση, και σημειώνει ότι η στάση και η θυσία τους αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της ιστορίας του κόμματος και των λαϊκών αγώνων. Στην ίδια επιστολή αναφέρεται επίσης ότι το αίτημα εκφράζει την επιθυμία εκατοντάδων απογόνων των εκτελεσμένων, ενώ, όπως σημειώνεται, αντίστοιχα αιτήματα έχουν κατατεθεί και από ιστορικούς, άλλους επιστήμονες και φορείς, καθώς και από τους δήμους Καισαριανής και Χαϊδαρίου.

