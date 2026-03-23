Φάμελλος: Ο τίτλος του νομοσχεδίου, που μιλά για εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των μεταφορών, δεν έχει καμία σχέση με το περιεχόμενό του

Για «μεγαλύτερη κλιμάκωση» του πολέμου με «τεράστιες» επιπτώσεις προειδοποίησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος ξεκινώντας την παρέμβασή του στην Ολομέλεια στο πλαίσιο της συζήτησης για το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση μεταφορών, ενώ παράλληλα άσκησε κριτική στην κυβέρνηση ότι δεν έχει πάρει καμία πρωτοβουλία για να τελειώσει ο πόλεμος.

«Αυτό δεν είναι εξωτερική πολιτική. Καθιστά τη χώρα μας μέρος του πολέμου και στόχο στον πόλεμο των Τραμπ και Νετανιάχου», υπογράμμισε, διερωτώμενος αν η κυβέρνηση «δεν αντιλαμβάνεται σε τι επικίνδυνα μονοπάτια σέρνει τη χώρα». Επανέλαβε ότι «πρέπει να σταματήσει εδώ και τώρα κάθε εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο Τραμπ-Νετανιάχου» και ζήτησε ακόμα για μία φορά αφενός δεσμεύσεις για μη χρήση των στρατιωτικών βάσεων και αφετέρου τη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών για τη χάραξη εθνικής γραμμής. Επιπρόσθετα, τόνισε πως «είναι πιο αναγκαία από ποτέ η συγκρότηση ενός μαζικού αντιπολεμικού κινήματος» και απηύθυνε έκκληση σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις εντός και εκτός Κοινοβουλίου.

Όσον αφορά το οικονομικό κόστος του πολέμου, σχολίασε πως οι νέες αυξήσεις έρχονται να προστεθούν στην ακρίβεια και την «αισχροκέρδεια» Μητσοτάκη, αλλά και στο πολύ χαμηλό εισόδημα και στην χαμηλή αγοραστική δύναμη των πολιτών, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «στηρίζει απροκάλυπτα» τα καρτέλ που «σπεύδουν να μετατρέψουν την κρίση σε ευκαιρία».

Στο πλαίσιο αυτό, έκανε λόγο για μέτρα «που δεν αντιμετωπίζουν την πηγή της αισχροκέρδειας και της ακρίβειας», «fuel pass και επιδοτήσεις» που επί της ουσίας επιδοτούν την ακρίβεια. Όπως είπε, η κυβέρνηση δεν τολμά να «ακουμπήσει» τα διυλιστήρια γιατί της «κάνουν κουμάντο» και εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους. Γι’ αυτό, συνέχισε, απορρίπτει τις τέσσερις κοστολογημένες προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όπως είναι η μείωση του ΕΦΚ, η αναστολή του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, το πλαφόν στη διύλιση και ο έλεγχος κέρδους σε τρόφιμα, βιομηχανικά αγαθά, αγορά, εφόδια συμπεριλαμβανομένης της επιβολής κυρώσεων.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρθηκε και στην έναρξη της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, κάνοντας λόγο για «εικόνες ντροπής όσον αφορά τις συνθήκες διεξαγωγής της που υποβαθμίζουν τη δίκη και εκθέτουν το Υπουργείο». Επιπρόσθετα, επανέλαβε τις κατηγορίες για «συγκάλυψη» από την κυβέρνηση, ενώ διερωτήθηκε τι θα γίνει με τις ευθύνες των πολιτικών προσώπων.

«Τρία χρόνια μετά την τραγωδία η κοινωνία εξακολουθεί να ζητά το αυτονόητο. Αλήθεια και δικαιοσύνη. Ασφάλεια στις μετακινήσεις και αποκατάσταση στην εμπιστοσύνη στον σιδηρόδρομο», τόνισε ο Σ. Φάμελλος, σχολιάζοντας πως ο τίτλος του νομοσχεδίου, που μιλά για εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των μεταφορών, δεν έχει καμία σχέση με το περιεχόμενο του. «Έχουμε ένα σύνολο αποσπασματικών ρυθμίσεων, χωρίς στρατηγική και αποτέλεσμα», είπε, ενώ έφερε ως παραδείγματα ότι ακόμα δεν έχουμε ολοκληρωμένο σιδηροδρομικό δίκτυο από τον Έβρο μέχρι την Πελοπόννησο, ούτε καν μέχρι την Αθήνα και ότι επικρατεί ανασφάλεια στις αερομεταφορές μετά το black out.

Ταυτόχρονα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αντί να ακούσει τα δίκαια αιτήματα των οδηγών ταξί, «επιτίθεται» εναντίον τους, αφού τους «επιβαρύνει με αθέμιτο ανταγωνισμό, υπερφορολόγηση και με την υποχρέωση της ηλεκτροκίνησης, την οποία η ίδια έχει υποθηκεύσει».