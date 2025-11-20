MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Ο κ. Ξυλούρης όφειλε να είναι στην εξεταστική – Είναι μια έμμεση παραδοχή εμπλοκής

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8, δήλωσε ότι «ο κ. Ξυλούρης μετά την πρόσκλησή του, αρνείται με ένα υπόμνημα που θέλω να σας πω ότι τον ενοχοποιεί».

«Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Είναι μια έμμεση παραδοχή εμπλοκής και δημιουργεί ένα σοβαρό πολιτικό θέμα» σημείωσε.

«Όφειλε να είναι στην εξεταστική, δημιουργεί πολλά ερωτήματα και παραβάσεις, θεωρώ. Κρατώ μια επιφύλαξη για τη βίαιη προσαγωγή μέχρι να τοποθετηθεί και η νομική υπηρεσία της Βουλής» ανέφερε.

Σωκράτης Φάμελλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

“Κάναμε κοκαΐνη στην κουζίνα του ναού” λέει ο ιερέας Youtuber που συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Super League: Ποιος σφυρίζει το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Άρη

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Ζελένσκι: Εννέα νεκροί από ρωσικό πλήγμα στο δυτικό τμήμα της Ουκρανίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Μαρινάκης: Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την ακρίβεια με αύξηση εισοδημάτων και μείωση φόρων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον εισαγγελέα στέλνει η ΝΔ τον Γιώργο Ξυλούρη που αρνείται να προσέλθει στην εξεταστική – Βίαιη προσαγωγή του ζητούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 52 λεπτά πριν

Φάμελλος: Ο κ. Ξυλούρης όφειλε να είναι στην εξεταστική – Είναι μια έμμεση παραδοχή εμπλοκής