Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης δεν εξασφαλίζει ούτε τη διαφάνεια, ούτε τον υγιή ανταγωνισμό

Την ανάγκη ισχυρών θεσμών που να εξασφαλίζουν την διαφάνεια και τον υγιή ανταγωνισμό, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος κατά την συνάντηση που είχε με την την πρόεδρο της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, Ανδρονίκη Θεοτοκάτου.

Συγκεκριμένα ανέφερες στις δηλώσεις του: «Απαιτείται μια ισχυρή Πολιτεία με υγιή ανταγωνισμό. Αυτό είναι στοιχείο του Κράτους Δικαίου, αυτό είναι Δημοκρατία. Ενώ πολλαπλασιάζονται οι καταγγελίες και οι αποκαλύψεις για τις απευθείας αναθέσεις απαιτείται να υπάρχουν κανόνες και στελέχωση των φορέων της Πολιτείας, ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια, αλλά και ο υγιής ανταγωνισμός. Χρειαζόμαστε ισχυρούς θεσμούς, ισχυρή Πολιτεία και μια γρήγορη πολιτική αλλαγή. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν εξασφαλίζει ούτε τη διαφάνεια, ούτε τον υγιή ανταγωνισμό».

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Κουμουνδούρου κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Σωκράτης Φάμελλος «ανέδειξε τα κρίσιμα ζητήματα του μεγάλου ύψους των απευθείας αναθέσεων, του μεγάλου αριθμού συμβάσεων χωρίς διαγωνιστική διαδικασία, τον αποκλεισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και του περιορισμένου αριθμού αναδόχων -και άρα τη μείωση του ανταγωνισμού- σε πολλά κατασκευαστικά έργα».

Αφορμή για τη συνάντηση αποτέλεσε και η πρόσφατη Οδηγία της ΕΑΔΗΣΥ για τη θέσπιση Κανονισμών και τη ρύθμιση θεμάτων ανάθεσης στους φορείς που έχουν τη δυνατότητα παρέκκλισης της κείμενης νομοθεσίας.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση ο Σωκράτης Φάμελλος «ανέδειξε τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν σε συμβάσεις συμβούλων, μελετών και πληροφορικής, όπου δίνεται η δυνατότητα να παρακαμφθούν οι κανόνες διαφάνειας και αντικειμενικής αξιολόγησης, καθώς και τα επανειλημμένα σκάνδαλα της διακυβέρνησης Μητσοτάκη».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ανέφερε το παράδειγμα των απευθείας αναθέσεων στον σύζυγό της πρώην γενικού γραμματέα του υπουργείου Εργασίας, ‘Αννας Στρατινάκη, αλλά ακόμα και σε βουλευτές της ΝΔ.

Επιπλέον, έκανε λόγο για την «ανάγκη ενίσχυσης της διαφάνειας και από την πλευρά της ΕΑΔΗΣΥ, ώστε να είναι γνωστό ανά υπουργείο το πλήθος και το ύψος των συμβάσεων και κυρίως των απευθείας αναθέσεων». Πρότεινε δε, να ενισχυθούν τα εργαλεία διαφάνειας στις συμβάσεις του Δημοσίου συνολικά και να ενισχυθεί η αρμοδιότητα και η επάρκεια της Ενιαίας Αρχής στους συστημικούς ελέγχους των συμβάσεων.

Τέλος, επεσήμανε την ανάγκη ενίσχυσης όλων των μηχανισμών διαφάνειας και ανταγωνισμού που περιλαμβάνουν το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, την Επιτροπή Ανταγωνισμού και βεβαίως την Ενιαία Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, ώστε να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα φωτογραφικών προκηρύξεων ή οι διαγωνιστικές διαδικασίες με πολύ μικρό χρόνο προσφορών με την επίκληση του κατεπείγοντος.

Στη συνάντηση συμμετείχε ο γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Διονύσης Καλαματιανός, η αν. γραμματέας της ΚΕ Αναστασία Σαπουνά και ο συντονιστής του τμήματος Οικονομικής Πολιτικής Γιώργος Θωμόπουλος.

