Φάμελλος: Η κυβέρνηση υπερφορολογεί τους αδύναμους και προστατεύει τα καρτέλ

Την άποψη ότι η Νέα Δημοκρατία κάνει ό,τι μπορεί για να «παραποιήσει τα στοιχεία» του πληθωρισμού εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες βράδυ στο Blue Sky, τονίζοντας, ωστόσο, ότι «δεν μπορεί να παραποιήσει την πραγματικότητα». «Το πιο σκληρό αποδεικτικό στοιχείο είναι το τι βλέπει στην ταμειακή μηχανή ο πολίτης που πάει στο σούπερ μάρκετ. Τι βλέπει στον λογαριασμό του ρεύματος, τι βλέπει στο κόστος προμηθειών στις τράπεζες, όλα αυτά είναι μια πραγματικότητα», είπε, προσθέτοντας ότι «είμαστε στον χαμηλότερο μέσο μισθό της Ευρώπης» και «έχουμε τη δεύτερη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη».

«Τι μπορεί να πει ο κ. Μητσοτάκης για όλα αυτά; Δεν είναι μια πραγματικότητα;», διερωτήθηκε, χαρακτηρίζοντας παράλληλα «εξοργιστικό» ότι «από τη μια μεριά τα νοικοκυριά έχουν μια αγοραστική δύναμη από τις τελευταίες της Ευρώπης, αλλά υπάρχουν και κάποιοι, οι οποίοι ωφελούνται και περνούν ‘ζωή και κότα’».

«Είναι δυνατόν η κυβέρνηση της Ελλάδας να λέει ότι ‘δεν έχω τη δύναμη να ρυθμίσω και να ελέγξω την αγορά προς όφελος της κοινωνίας’; Τότε δεν κάνει για κυβέρνηση. Αν δεν μπορεί ο κ. Μητσοτάκης, όταν έχει και τέτοια ποσοστά, σε αυτούς τους δύο φορείς, Εθνική Τράπεζα και ΔΕΗ. Οφείλω να σας πω ότι για τη ΔΕΗ, που είναι πιο εύκολο να γίνει εφικτό, εμείς μιλάμε για κρατικοποίηση», είπε, μεταξύ άλλων, ο Σ. Φάμελλος, κατηγορώντας ευθέως την κυβέρνηση ότι δεν προχωράει σε τέτοιου είδους μέτρα γιατί «θέλει να κερδίζουν πολλά οι μέτοχοι». «Η Ελλάδα έχει τη χαμηλότερη φορολογία στα μερίσματα. Αυτό σημαίνει ότι τα μερίσματα φορολογούνται με 5%, ενώ εσείς και όλοι οι πολίτες που μας βλέπουν ξεκινάνε από συντελεστές πάνω από 20%», εξήγησε, επαναλαμβάνοντας την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να ανέβει η φορολογία των μερισμάτων στο 15%. «Αυτό θα δώσει απίστευτα έσοδα στο ελληνικό Δημόσιο, τα οποία θα μπορέσουν να βοηθήσουν και διάφορους τομείς κοινωνικής πολιτικής, αλλά να μειώσει και την έμμεση φορολογία. Είναι ακόμα ένας τρόπος να αλλάξουμε το δημοσιονομικό μείγμα. Αλλά η κυβέρνηση επιλέγει και την υψηλή έμμεση φορολογία και την κερδοσκοπία των ολιγοπωλίων. Αυτό που λέμε καρτέλ», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Η κυβέρνηση κάνει μια επιλογή, ‘να υπερφορολογήσω τις πιο αδύναμες κοινωνικές ομάδες, αλλά που είναι η συντριπτική πλειοψηφία -μπορώ να σας πω ότι είναι το 80% – 90% των Ελλήνων και των Ελληνίδων- και να μην βάλω χέρι σε αυτούς που έχουν πάρα πολλά έσοδα’. Κάποια τα θεωρώ κι άδικα έσοδα. Τα υπερκέρδη είναι αισχροκέρδεια».

Στο πλαίσιο αυτό της «ολιγοπωλιακής αγοράς», ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι δεν στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εξήγησε ότι μια πιο «πλουραλιστική οικονομία» είναι αναγκαία για να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα στην χώρα. «Γιατί να μην υπάρχει κι ένας τραπεζικός κανόνας που να δίνει τη δυνατότητα -είναι κι αυτό μια πρόταση- τα υπερκέρδη των τραπεζών να γυρίσουν σε υποχρεωτική χρηματοδότηση από τις τράπεζες μικρομεσαίων καινοτόμων επιχειρήσεων; Να μείνουν οι νέοι στην Ελλάδα και οι νέες. Να χρηματοδοτήσουμε το περιβάλλον, την κυκλική οικονομία, την καινοτομία, την ψηφιακή σύγκλιση και να αναπτυχθούν τέτοιες επιχειρήσεις στην περιφέρεια. Έτσι θα έχουμε διπλό όφελος. Θα έχουμε μια διεύρυνση παραγωγικής βάσης με ένα βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο», σημείωσε, τονίζοντας πως «χρειάζεται ένα σχέδιο, γιατί τώρα έχει αφήσει αυτή την αναρχία ο κ. Μητσοτάκης για να τακτοποιούνται μόνο οι ‘γαλάζιες ακρίδες’».

«Έχει καταφέρει ο κ. Μητσοτάκης και στρέφει εναντίον της πολιτικής του πλέον και δημιουργείται μια συμμαχία των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των αγροτών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αρκετών μεγάλων επιχειρήσεων», σχολίασε, επίσης, ο Σ. Φάμελλος, ενώ επανέλαβε τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ ότι πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση «το συντομότερο». «Το ζητούμενο για την κοινωνία και τον πολίτη δεν είναι η συνεργασία των κομμάτων του προοδευτικού χώρου, του προοδευτικού πόλου, αλλά είναι πώς θα έχει μια πολιτική για να ζει καλύτερα», είπε, υπογραμμίζοντας πως «η απάντηση πρέπει να δοθεί από τον προοδευτικό χώρο, γιατί κινδυνεύουμε να έχουμε ακροδεξιές φωνές, αντιπολιτικές φωνές, εναλλαγή μεταξύ δεξιών σχημάτων».

«Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, πρέπει στις επόμενες εκλογές να υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο που να μπορεί να αμφισβητήσει τον κ. Μητσοτάκη», σημείωσε μεταξύ άλλων, ενώ επανέλαβε ότι είναι αίτημα της κοινωνική πλειοψηφίας να υπάρξει συνεργασία στον προοδευτικό χώρο.

Ωστόσο, αναγνώρισε ότι υπάρχει «σοβαρό ζήτημα με την καθυστέρηση ανταπόκρισης των άλλων προοδευτικών κομμάτων». «Εμείς αυτή την πρόταση την κάνουμε χωρίς κομματικό εγωισμό. Αν ήταν να περιχαρακωθούμε σε μια αυτόνομη έκφραση, όπως βλέπω τελευταία στα κείμενα του ΠΑΣΟΚ, τότε δεν θα κάναμε πρόταση συνεργασιών και θα ήταν σίγουρα κάτι υποκριτικά», ξεκαθάρισε, εκφράζοντας την άποψη ότι βάσει των προγραμμάτων των άλλων προοδευτικών κομμάτων «μπορεί να γίνει συνεργασία σε ένα μίνιμουμ πρόγραμμα».

«Απαιτείται όμως να παρθούν αποφάσεις και από τα άλλα κόμματα και από όλους τους πολιτικούς χώρους θα έλεγα, γιατί είναι και εκτός Βουλής δυνάμεις οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν στη συζήτηση. Εμείς έχουμε καταθέσει την πρόταση αυτή, εντός Βουλής στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Αριστερά. Εκεί θεωρούμε ότι ανταποκρίνεται η δυνατότητα συνεργασίας», είπε, ενώ αναφέρθηκε και σε εξωκοινοβουλευτικά κόμματα όπως το «ΠΡΑΤΤΩ» του Ν. Κοτζιά και το «ΚΟΣΜΟΣ» του Π. Κόκκαλη αλλά και στις πρωτοβουλίες που έχει πάρει το ΙΝΕΡΠΟΣΤ, το ινστιτούτο της κ. Κατσέλη και η κ. Κατσέλη. Αναφερόμενος στο ρόλο που μπορεί να παίξει σε αυτό ο Αλέξης Τσίπρας είπε πως είναι «πολύ σημαντικός» και ότι «πέρα από διαφορετικές αναγνώσεις που μπορεί να υπάρχουν» είναι αναγκαία η «σύγκλιση», ενώ διαμήνυσε και προς τα άλλα κόμματα ότι «πρέπει να υπερβούμε ό,τι μας έχει διαχωρίσει στο παρελθόν» και «να φερθούμε με γενναιότητα».

«Δεν υπάρχει πλέον χρόνος, δεν έχουμε την πολυτέλεια ενός διαλόγου που είχαμε το 2025», προειδοποίησε και συνέχισε:

«Τώρα είναι τόσο κρίσιμη η κατάσταση και δεν ξέρω και ποιες θα είναι οι πολιτικές εξελίξεις, ειλικρινά δεν μπορώ να προβλέψω τι μπορεί να συμβεί όσον αφορά τις κινήσεις του κ. Μητσοτάκη, τι θα γίνει με πιθανά νέα σκάνδαλα, ακούω για δικογραφίες που ετοιμάζονται. Δεν μπορώ να προβλέψω, ούτε ξέρω, ούτε θέλω να κάνω υποθέσεις. Λέω ότι ο προοδευτικός χώρος πρέπει να είναι έτοιμος».

Ζήτησε, δε, «απ’ όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτή την προοδευτική συζήτηση και διεκδικούν τον τίτλο του προοδευτικού πολίτη και της προοδευτικής δύναμης να τοποθετηθούν άμεσα και καθαρά και να κάτσουμε σε ένα τραπέζι όχι απλά για να συζητήσουμε. Να κάτσουμε σε ένα τραπέζι δεσμευόμενοι ότι συμφωνούμε να υπάρχει προοδευτικό ψηφοδέλτιο».

Κληθείς, τέλος, να σχολιάσει την απόφαση του πρωθυπουργού να συμμετάσχει η Ελλάδα ως παρατηρητής στο Συμβούλιο του Ντ. Τραμπ για την ειρήνη στη Γάζα, ο Σ. Φάμελλος εξέφρασε σαφώς τη διαφωνία του, τονίζοντας ότι είναι «πιο σωστή η πολιτική αρκετών μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών, που έχουν πει ότι εμείς θέλουμε λύση με βάση τον ΟΗΕ, θέλουμε να στηρίξουμε τους διεθνείς θεσμούς και όχι να γίνονται ‘α λα καρτ΄ και με πρωτοβουλία ενός προσώπου, μιας χώρας, με βάση και τον νόμο του ισχυρού, επιλογές τέτοιου τύπου».

«Υπάρχει και η επιλογή μιας ισχυρής Ευρώπης κι ενός ισχυρού ΟΗΕ, που λέει ότι νόμος είναι το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της Θάλασσας. Αυτό λέει η Ελλάδα. Αυτή ήταν η εθνική γραμμή», κατέληξε.