Φάμελλος: Η κυβέρνηση λέει ψέματα, δεν είναι πρόβλημα η βιωσιμότητα των καταστημάτων των ΕΛΤΑ

«Η κυβέρνηση ανακοίνωσε το κλείσιμο 204 καταστημάτων ΕΛΤΑ για να καλύψει ένα τεράστιο σκάνδαλο», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σε δηλώσεις του από το κατάστημα ΕΛΤΑ της Πυλαίας, το οποίο είναι κλειστό, όπως είπε, εδώ και έναν μήνα.

«Το σκάνδαλο αυτό έχει τρεις πτυχές. Πρώτα απ’ όλα η κυβέρνηση χρηματοδότησε με 250 εκατ. ευρώ τα ΕΛΤΑ για να είναι βιώσιμα. Και τώρα μας λέει ότι δεν είναι. Ταυτόχρονα, με χρυσές αμοιβές των γαλάζιων ακρίδων και στα ΕΛΤΑ προχωράει ένα σχέδιο εκποίησης της περιουσίας.

Ήδη τα κέντρα διαλογής των ΕΛΤΑ είναι σε διαδικασία εκποίησης. Και τρίτον, λέει ψέματα για το αν είναι βιώσιμα ή όχι τα καταστήματα των ΕΛΤΑ. Το κατάστημα ΕΛΤΑ της Πυλαίας, που εξυπηρετεί 50.000 κατοίκους, ήταν κερδοφόρο 80.000 ευρώ το 2024», σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσε: «Το ίδιο ισχύει για πέντε από τα καταστήματα του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης που κλείνουν. Στα Διαβατά, στην Αγία Τριάδα, στην Πυλαία, στο Πανεπιστήμιο και στα Δικαστήρια. Τα πέντε αυτά καταστήματα είχαν κέρδη το 2024, (διαφορά δαπανών με εσόδων) που πλησιάζουν τα 500.000 ευρώ».

«Η κυβέρνηση λέει ψέματα. Δεν είναι το πρόβλημα η βιωσιμότητα των καταστημάτων. Το πρόβλημα είναι ότι θέλει να εξυπηρετήσει ιδιωτικές εταιρείες ταχυμεταφορών, ενώ θα έπρεπε τα ΕΛΤΑ να έχουν αξιοποιήσει τη θέση τους και στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στα μικροδέματα για να είναι πραγματικά στήριγμα της ελληνικής κοινωνίας και της υπαίθρου. Η κυβέρνηση βάζει λουκέτο στα ΕΛΤΑ. Το λουκέτο, όμως, πρέπει να πάει στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη», κατέληξε ο κ. Φάμελλος.

