Φάμελλος: Η κυβέρνηση επιτίθεται εκδικητικά στον κλάδο των ταξί για να εξυπηρετήσει ιδιωτικά συμφέροντα

«Η κυβέρνηση της ΝΔ επιτίθεται εκδικητικά στον κλάδο των ταξί με έναν και μόνο στόχο, να εξυπηρετήσει ιδιωτικά συμφέροντα που υπηρετούν τον αθέμιτο ανταγωνισμό σήμερα στον κλάδο των μεταφορών, εις βάρος των συμφερόντων των πολιτών και των καταναλωτών». Ατό ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, στη συνάντηση που είχε με το Σωματείο Ιδιοκτητών Επιβατηγών Αυτοκινήτων ΤΑΞΙ Θεσσαλονίκης «Ο ΕΡΜΗΣ».

«Λέμε στην κυβέρνηση και στον κ. Κυρανάκη να ξεχάσει το ερανιστικό νομοσχέδιο, το οποίο ετοιμάζει εις βάρος των οδηγών ταξί και των καταναλωτών. Και να έρθει σε έναν διάλογο με τον κλάδο, για να υπάρχουν λύσεις που θα δώσουν και ανάπτυξη του επαγγέλματος και υπηρεσίες προς τους πολίτες», σημείωσε ο κ. Φάμελλος, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις κινητοποιήσεις των επαγγελματιών.

Τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει καταθέσει τροπολογία στη Βουλή για την κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης και άσκησε κριτική στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για το ζήτημα της ηλεκτροκίνησης.

«Από το 2020, όταν και διακήρυξε την ηλεκτροκίνηση, δεν έχουμε δει δίκτυα φορτιστών και υποδομές για να προωθηθούν οι λειτουργίες ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Όλη η ιστορία της ηλεκτροκίνησης έχει γίνει μόνο για να υποστηριχτούν δύο – τρεις εισαγωγικές εταιρείες, εις βάρος όλων των επαγγελματιών και πιθανά και των πολιτών. Θεωρούμε ότι αυτό δεν είναι προώθηση ηλεκτροκίνησης. Είναι δυσφήμιση της ηλεκτροκίνησης», επεσήμανε και μίλησε για «ασφυκτικά και εκβιαστικά χρονικά περιθώρια, που με έναν εκδικητικό τρόπο τίθενται στους επαγγελματίες».

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι βουλευτές Α’ Θεσσαλονίκης, Κατερίνα Νοτοπούλου και Χρήστος Γιαννούλης, ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Γιώργος Μπάκης, ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Β’ Θεσσαλονίκης, Γιώργος Ακριβόπουλος, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου, Φοίβος Τσικλιάς και στελέχη του κόμματος.

