Φάμελλος για Παναγόπουλο: Να παραιτηθεί από την ηγεσία της ΓΣΕΕ

Την παραίτηση του Γιάννη Παναγόπουλου από την προεδρία της ΓΣΕΕ ζήτησε το πρωί της Τρίτης 10/2 ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος και έκανε λόγο για ένα σκάνδαλο διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων

«Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα αποκαλυπτόμενο σκάνδαλο διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων για τα θέματα της κατάρτισης. Νομίζω η ΝΔ διαπρέπει σε αυτό τον τομέα, θυμίζω το σκάνδαλο “σκόιλ ελικίκου”, που χαρακτήρισε την πρώτη διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Σε αυτή την υπόθεση υπάρχει μεγάλη εμπλοκή πολλών κυβερνητικών προσώπων. Πρέπει να διαλευκανθεί η εμπλοκή του κου Παναγόπουλου στο θέμα αυτό και επειδή η υπόθεση πήγε στον Οικονομικό Εισαγγελέα, πρέπει να παραιτηθεί από την ηγεσία της ΓΣΕΕ» δήλωσε στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ενώ τόνισε πως η Άννα Στρατινάκη αποτελεί πρόσωπο «κλειδί» στην υπόθεση, καθώς σε εταιρείες του συζύγου της γίνονταν αναθέσεις.

«Η κατάρτιση είναι ένα κρίσιμο ζήτημα και γίνεται χώρος σκανδάλων, ενώ έπρεπε να είναι εργαλείο για ανάπτυξη της χώρας. Αυτή η κυβέρνηση μας έχει πείσει πως σταθερότητα είναι τα σκάνδαλα. Έχουμε μία κυβέρνηση που για να μπορέσουν να “κονομάνε” κάποιοι, καταπατούν το Σύνταγμα και όλη η κυβερνητική πυραμίδα είναι μπλεγμένη σε σκάνδαλα διαφθοράς. Πρέπει να φύγει όλη η κυβέρνηση», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καθαρή πρόταση για τις συνεργασίες»

Ο Σωκράτης Φάμελλος ζήτησε τη συνεργασία όλων των προοδευτικών κομμάτων, ώστε η χώρα να έχει προοδευτική κυβέρνηση και είπε: «Από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ είμαστε έτοιμοι να δεσμευτούμε ότι συζητάμε με τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα για να υπάρχει προοδευτικό ψηφοδέλτιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα επιτρέψει να χαθεί η αξιοπιστία του προοδευτικού χώρου. Πρέπει να συγκλίνουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καθαρή πρόταση για τις συνεργασίες».

Σχολιάζοντας το υπό ίδρυση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι «ο κατακερματισμός είναι αδιέξοδος, το μόνο που βοηθά είναι να μην έχει ξεκάθαρο αντίπαλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης», ενώ συμπλήρωσε πως «για εμάς οι τοποθετήσεις της μας βρίσκουν αντίθετους, είναι τοποθετήσεις που έχουν συντηρητικό χαρακτήρα».