Φάμελλος για Μέση Ανατολή: Η Ελλάδα όφειλε να ενεργήσει στην κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης

Την άποψη ότι η Ελλάδα «μπορούσε και όφειλε να ενεργήσει στην κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης και της σταθερότητας», ως μέλος της ΕΕ και μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής.

Αντίθετα, είπε, «είμαστε μάρτυρες συνεχών υποχωρήσεων στο πλαίσιο της πολιτικής του δεδομένου συμμάχου» και κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «λειτουργεί ως ουρά των Τραμπ και Νετανιάχου».

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ζητήσει τη σύγκληση διεθνούς διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, με πρωτοβουλία της χώρας μας και συμμετοχή της ΕΕ, κάτι που αν είχε γίνει θα «ενίσχυε τη διπλωματική ισχύ της χώρας».

Επιπρόσθετα, σχολίασε ότι «οι διμερείς συναντήσεις» για την ενημέρωση των κομμάτων «δεν αρκούν» και τόνισε ότι «χρειάζεται να χαραχθεί συγκεκριμένη εθνική γραμμή», επαναλαμβάνοντας το αίτημα για σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών.

Συνεχίζοντας, ο Σ. Φάμελλος υπογράμμισε ότι «όφειλε και οφείλει έστω και τώρα η κυβέρνηση να καταδικάσει την στρατιωτική επέμβαση, και ως μη μόνιμο μέλος του ΣΑ του ΟΗΕ», «να ξεκαθαρίσει ότι η χώρα μας δεν θα εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο στον πόλεμο», να διαβεβαιώσει ότι δεν θα υπάρξει «καμία χρήση των στρατιωτικών βάσεων της χώρας μας» στο πρότυπο της ισπανικής κυβέρνησης και «να μεριμνήσει για την προστασία και την ασφαλή επιστροφή όλων των Ελλήνων και Ελληνίδων που βρίσκονται σε επικίνδυνες περιοχές».

Όσον αφορά την Κύπρο, δήλωσε ότι «σαφέστατα είμαστε δίπλα στον κυπριακό λαό και στην Κυπριακή Δημοκρατία σε οτιδήποτε χρειαστεί», ωστόσο, σχολίασε ότι τέτοιες αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται σε επίπεδο Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών.

Χαρακτήρισε, δε, «ανεπίτρεπτο» να γίνεται αυτή η συζήτηση στο πλαίσιο συζήτησης ενός άλλου νομοσχεδίου.

«Για μια φορά σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων και κάντε αυτό που ορίζει το εθνικό συμφέρον. Μην κλίνετε υποκριτικά τη λέξη συναίνεση», διαμήνυσε.

Τέλος, ο Σ. Φάμελλος κατέθεσε εκ νέου το σχέδιο Ειρήνης και Ασφάλειας για τη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο περιλαμβάνει επτά προτάσεις, μεταξύ των οποίων, η απαγόρευση εξαγωγών όπλων σε χώρες της Μ. Ανατολής, η δίκαιη επίλυση του Παλαιστινιακού και η ανοικοδόμηση της Συρίας.

Αυτές οι προοδευτικές, όπως είπε, προτάσεις, καθιστούν μια «ενεργητική εξωτερική πολιτική», την οποία η κυβέρνηση «ούτε θέλει ούτε μπορεί» να υπηρετήσει.