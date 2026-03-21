Φάμελλος: Επιστημονική φαντασία τα περί αμφισβήτησης του ΣΥΡΙΖΑ – Eίμαστε έτοιμοι και για εκλογές

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος λίγο πριν την ολοκλήρωση των ομιλιών στη συνεδρίαση της ΚΕ προχώρησε σε παρέμβαση, κατά την οποία απάντησε λεπτομερώς στην κριτική που του ασκήθηκε από μερίδα των μελών της ΚΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, καθώς δεν επετράπη σε εκπροσώπους του Τύπου να παρακολουθήσουν την ομιλία, ο κ. Φάμελλος εξέφρασε την αντίθεσή του στο να μπαίνουν εκ νέου θέματα που έχουν λυθεί στην ΠΓ, ενώ σε σχέση με την πρόταση Πολάκη για επιστολή με πρόταση συνεργασίας και χρονοδιάγραμμα 2 μηνών στις προοδευτικές δυνάμεις. «Αν δεν έχει απάντηση δημιουργεί περισσότερα προβλήματα», τόνισε ο κ. Φάμελλος.



Μάλιστα αναρωτήθηκε γιατί τίθενται ξανά οι ίδιες ερωτήσεις τονίζοντας ότι οι συνεργασίες είναι καθολικά κοινωνική απαίτηση.

Μάλιστα άφησε αιχμές ότι κάποιοι προσπαθούν να περάσουν από την πίσω πόρτα άλλη γραμμή, με το σκεπτικό ότι το θέμα για επιστολή ενδεχομένως τίθεται «για να υπάρξουν αρνήσεις».

Παράλληλα χαρακτήρισε προσβλητική τη συζήτηση για «τιμάρια», ενώ για τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι είναι καθοριστικός ο ρόλος του. «Είναι διαφορετικές οι συνθήκες από το ’23 και αυτό αποτυπώνεται στην κοινωνία και τις δημοσκοπήσεις. Χρειαζόμαστε όλες τις δυνάμεις και τη συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα. Το θέμα των συνεργασιών είναι κοινωνική απαίτηση», τόνισε μεταξύ άλλων.

Είπε επίσης ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συζήτηση με τον Νίκο Κοτζιά και είπε ότι η επιστολή του ήταν σε πολύ θετική κατεύθυνση.

Τέλος, τόνισε ότι οι εκφράσεις για αμφισβήτηση της αναγκαιότητας του ΣΥΡΙΖΑ αποτελούν σενάρια επιστημονικής φαντασίας και ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρωτοστατήσει στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.

Ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος για εκλογές και επανέλαβε το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για άμεση προσφυγή στις κάλπες.



Η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου ψηφίστηκε ομόφωνα επί της αρχής. Η πλευρά Πολάκη έθεσε το θέμα της επιστολής με χρονοδιάγραμμα για τις συνεργασίες σε ψηφοφορία ως τροπολογία, δι’ ανατάσεως, η οποία τελικά μειοψήφησε.

