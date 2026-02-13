MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Εμείς εκπροσωπούμε τους τίμιους αγρότες και όχι τους “Φραπέδες” και τους “Χασάπηδες”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

«Εμείς εκπροσωπούμε τους τίμιους αγρότες και όχι τους ‘Φραπέδες’ και τους ‘Χασάπηδες’ και τις ‘γαλάζιες ακρίδες’ του κ. Μητσοτάκη», αναφέρει σε δήλωσή του από το αγροτικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, και προσθέτει: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι εδώ, δίπλα στους αγρότες, όπως είμαστε τους τελευταίους μήνες σε όλα τα μπλόκα της Ελλάδας».

Συνεχίζοντας ανέφερε: «Όπως στηρίξαμε τους αγρότες στο Ευρωκοινοβούλιο και αναστείλαμε την καταστροφική συμφωνία της Mercosur, έτσι είμαστε και δίπλα στα δίκαια αιτήματα τους. Γιατί η κυβέρνηση τους εμπαίζει, και για το πετρέλαιο, και για το ρεύμα και για τις αποζημιώσεις.

Απαιτούμε μείωση του κόστους παραγωγής, αγροτικό πετρέλαιο χωρίς Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, αγροτικό ρεύμα στα 0,06ευρώ/kWh.

Απαιτούμε να δοθεί αποζημίωση για όλο το ζωικό κεφάλαιο για να υπάρχει ελληνική κτηνοτροφία.

Να υπάρχει αναστολή των υποχρεώσεων και προς το Δημόσιο, αλλά και προς τα funds και τις τράπεζες που αμφισβητούν την περιουσία των αγροτών.

Και ταυτόχρονα, θέλουμε να επιστραφούν οι κλεμμένες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στους τίμιους αγρότες και αγρότισσες. Αυτός ο αγώνας είναι τίμιος γιατί στοχεύει και στο να μείνουν οι αγρότες στην ύπαιθρο, αλλά και να έχουν φτηνά προϊόντα οι καταναλωτές».

Σωκράτης Φάμελλος

