Φάμελλος: Είμαι αποφασισμένος να κάνω ό,τι είναι δυνατόν για την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Σύσκεψη του Οργανωτικού Γραφείου με τους συντονιστές των Νομαρχιακών Επιτροπών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα με τη συμμετοχή περισσότερων από 90 στελεχών από όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με κομματικές πηγές.

Μεταξύ άλλων και σύμφωνα με το protothema.gr, συζητήθηκε η πρόσφατη απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας και οι πρωτοβουλίες που θα αναλάβουν οι οργανώσεις του κόμματος σε όλη τη χώρα.

Στη σύσκεψη συμμετείχε ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος εισηγητικά αναφέρθηκε στην κρίσιμη κατάσταση στην οικονομία και στην κοινωνία, στα πολλά προβλήματα και στην έντονη αγωνία των συμπολιτών μας.

«Σας διαβεβαιώ ότι είμαι αποφασισμένος να κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να επιτευχθεί ο στόχος της συσπείρωσης και της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων. Ώστε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο, το οποίο θα κερδίσει στις επόμενες εκλογές τη ΝΔ και θα φέρει μια προοδευτική κυβέρνηση. Αυτό είναι το συμφέρον των πολιτών. Έχουμε ζητήσει καθαρές τοποθετήσεις και δεσμεύσεις από όλες τις προοδευτικές δυνάμεις» είπε και συμπλήρωσε:

«Σε αυτές τις συνθήκες, που η ΝΔ επιτίθεται στα συμφέροντα του λαού και ευνοεί μόνο τους λίγους και ισχυρούς και τα καρτέλ, δεν δίνει λύσεις στα προβλήματα της κοινωνίας κάθε μορφή κομματικής περιχαράκωσης που ομνύει στην αυτονομία, απ’ όπου και αν προέρχεται. Και που βάζει εμπόδια στην προσπάθεια συνεργασιών, ώστε να έρθει η πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη η κοινωνία».

Σωκράτης Φάμελλος

