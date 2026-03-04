Φάμελλος: Αυτονόητη και δεδομένη η στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας

Tην στάση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όσον αφορά την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο ξεκαθάρισε ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλο μιλώντας στην ΕΡΤ.

Είπε ο Σωκράτης Φάμελλος: «Είμαστε δεσμευμένοι να υπηρετήσουμε την ασφάλεια της χώρας και της Κύπρου αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Επικοινώνησα με τον πρόεδρο της Κύπρου, του μετέφερα ότι είναι αυτονόητο και δέσμευσή μας η υποστήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και του κυπριακού λαού. Από την πρώτη στιγμή συμφωνήσαμε στην αποστολή των φρεγατών και στην υποστήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας με βάση τα αιτήματά της. Συμφωνώ λοιπόν, παρότι δεν είχαμε ενημέρωση από την ελληνική κυβέρνηση. Είναι και αυτονόητο και δεδομένο η στήριξη μας. Και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα την Δευτέρα και στην Βουλή το δήλωσα δημοσίως».

Για την δήλωση Μαντζουράνη και Ραγκούση και αν δημιουργεί εντύπωση διαφωνίας στο εσωτερικό του κόμματος απάντησε: «δεν υπήρξε καμία διαφωνία, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δεσμευμένος και υποστηρίζει απολύτως στην στήριξη της Κύπρου σε θέματα ασφάλειας».

Ακολούθως απηύθηνε τρία βασικά ερωτήματα προς τον πρωθυπουργό: «Είναι ξεκάθαρο ότι η θέση της χώρας είναι όχι στον πόλεμο; Είναι θέση της χώρας ότι πρέπει να σταματήσουν τώρα οι εχθροπραξίες; Είναι θέση ότι δεν έπρεπε να γίνει πολεμική επέμβαση και να λυθεί το θέμα στο πλαίσιο του ΟΗΕ;».

Σημείωσε ακόμη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταδικάσει την παραβίαση των δημοκρατικών και ανθρώπινων δικαιωμάτων και του δημοκρατικού κανόνα από το θεοκρατικό καθεστώς ωστόσο πρόσθεσε ποτέ μια στρατιωτική επέμβαση και ο θάνατος αμάχων δεν έδωσε λύση σε δημοκρατικά προβλήματα. Τη λύση θα δώσει ο λαός του Ιράν και η διεθνής κοινότητα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Πρέπει να επαναλαμβάνουμε την προσήλωση μας και την καταδίκη μας στην παραβίαση του διεθνούς δικαίου γιατί αυτό εξασφαλίζει και τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.

Επέμεινε στην σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών λέγοντας: «ενώ εξελίσσεται η πολεμική σύρραξη απαιτείται να υπάρχει συζήτηση θεσμική για να προσφέρουμε και να υπάρξει εθνική γραμμή. Εμπιστεύομαι τους θεσμούς. Απορώ γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν ακολουθεί την θεσμική και εθνική ευθύνη. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επικοινώνησε και μου είπε ότι προφανώς πρέπει να το ζητήσει ο πρωθυπουργός».

Σε παρατήρηση ότι έστειλε επιστολή μόνο με τον Αλέξη Χαρίτση απάντησε: «Μακάρι να τοποθετηθούν και τα άλλα κόμματα θετικά. Είναι και θέμα αρχών και δικαιωμάτων».

Επανερχόμενος στο θέμα σημείωσε ότι «Η παραβίαση του διεθνούς δικαίου κάνει ζημιά στην χώρα. Αν επικρατήσουν αναθεωρητικές δυνάμεις όπως των Νετανιάχου και Τραμπ ποιος θα εγγυηθεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στο Αιγαίο;».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε: «Συμφωνώ με την στάση της Ισπανίας και θα έπρεπε και η ελληνική κυβέρνηση να δηλώσει να μην χρησιμοποιηθούν οι βάσεις». Όσο για την παρατήρηση ότι ο Τραμπ στράφηκε κατά της Ισπανίας απάντησε: «Μπορεί κάποιος μετά από πιέσεις να υποχωρήσει από αξίες του και από την υπεράσπιση των κυριαρχικών του δικαιωμάτων; Βλέπετε να ευνοείται η Ελλάδα ή η Κύπρος; Πολύ καλά έκανε ο Αντόνιο Κώστα και στήριξε τον Σάντσεθ».

Σημείωσε ότι καθώς θα υπάρξουν επιπτώσεις πρέπει να υπάρξει έλεγχος της αγοράς και της αισχροκέρδειας.

Τέλος απαντώντας σε ερωτήσεις επανέλαβε ότι η σταθερή θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι να υπάρξει συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων προκειμένου να προκύψει προοδευτική κυβέρνηση μετά τις εκλογές. «Η κοινωνία μας λέει βρείτε τα για να γλιτώσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.