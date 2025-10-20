MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος από τη Δράμα: Η κυβέρνηση υποβαθμίζει τη δημόσια Υγεία για να κάνουν πάρτι τα νοσηλευτήρια

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

«Ένα από τα μεγαλύτερα θέματα της περιφέρειας της χώρας μας είναι η Υγεία. Για να μείνουν οι ακρίτες στον τόπο τους και να μπορέσουμε να στηρίξουμε την περιφερειακή ανάπτυξη πρέπει να έχουν πρώτα από όλα την υγειά τους», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος κατά την επίσκεψή του στο Νοσοκομείο Δράμας.

«Στο νοσοκομείο της Δράμας ζούμε έναν πρωτοφανή παραλογισμό. Η έλλειψη στελεχών δεν αφορά μόνο την παθολογική κλινική, όπου είναι τεράστιο το πρόβλημα, αλλά αφορά και σημαντικές βασικές υπηρεσίες του ακτινολογικού», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «αφορά επίσης την οφθαλμολογική και ουρολογική κλινική, με αποτέλεσμα οι κλινικές οι οποίες υπάρχουν, επειδή δεν έχουν στελέχωση, να οδηγούνται από τη διοίκηση του Υπουργείου Υγείας σε κλείσιμο».

«Ταυτόχρονα υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στις αμοιβές του προσωπικού. Αν δεν αυξηθούν οι αμοιβές των γιατρών, αν δεν δοθούν τα βαρέα και ανθυγιεινά σε όλους τους νοσηλευτές, αν δεν υπάρχει 13ος και 14ος μισθός, τότε πράγματι η δημόσια Υγεία δέχεται ένα τεράστιο πλήγμα», προειδοποίησε, τονίζοντας πως «αυτό είναι το σχέδιο και του κ. Μητσοτάκη και του κ. Γεωργιάδη, να έχουμε υποβάθμιση της δημόσιας Υγείας για να κάνουν πάρτι τα νοσηλευτήρια». «Αυτό γίνεται δυστυχώς και εδώ στη Δράμα», κατέληξε.

Δράμα Σωκράτης Φάμελλος

