Φάμελλος από Μυτιλήνη: Τα νησιά πληρώνουν ακριβό τίμημα εξαιτίας μιας επικίνδυνης και διεφθαρμένης κυβέρνησης

Φωτογραφία: Intime
«Τα νησιά πληρώνουν ακριβό τίμημα εξαιτίας μιας επικίνδυνης και διεφθαρμένης κυβέρνησης» τόνισε από την Μυτιλήνη ο Σωκράτης Φάμελλος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε πως «η σημερινή συνάντηση των Ινστιτούτων εδώ στη Μυτιλήνη είναι μια σημαντική ευκαιρία να συζητήσουμε για ένα κρίσιμο ζήτημα της χώρας μας, τη νησιωτική πολιτική. Αναπόσπαστο τμήμα της αναπτυξιακής πολιτικής, αλλά και μια εθνική πολιτική, διότι συνδέεται και με τα συμφέροντα της χώρας μας».

«Όμως η νησιωτική πολιτική σήμερα απουσιάζει, όπως απουσιάζουν και οι συγκροτημένες πολιτικές για τις ανάγκες της κοινωνίας. Η χώρα μας βρίσκεται ταυτόχρονα σε μια αναπτυξιακή, κοινωνική, αλλά και βαθιά πολιτική κρίση» πρόσθεσε ο κ. Φάμελλος.

Αντί να συζητάμε για το τι χρειάζονται τα νησιά, για το πώς θα έχουμε δασκάλους, για το πώς θα έχουμε υποδομές, νερό, πρωτογενές ποιοτικό προϊόν, συζητάμε για «Χασάπηδες», για «Φραπέδες» και για σκάνδαλα.

Αυτή η πολιτική κρίση απαιτεί απάντηση από την προοδευτική παράταξη. Χρειάζεται μια προοδευτική διέξοδος στις επόμενες εκλογές.

Η δεύτερη μεγάλη ευκαιρία που μας δίνεται σήμερα είναι ότι μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών προοδευτικών κομμάτων, ώστε να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε την προγραμματική βάση για να υπάρχει μία ενιαία προοδευτική απάντηση.

Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο. Τα νησιά πληρώνουν ακριβό τίμημα εξαιτίας μιας συντηρητικής, διεφθαρμένης και επικίνδυνης κυβέρνησης.

Η απάντηση πρέπει να έρθει από τον προοδευτικό χώρο. Μόνο αν είμαστε όλοι ενωμένοι στον προοδευτικό χώρο μπορούμε να δώσουμε μια απάντηση που δίνει κυβέρνηση.

Thestival

