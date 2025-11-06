Φάμελλος: Αναγκαία η προοδευτική ενωτική λύση πέρα από κομματικούς εγωισμούς

«Η κλιματική κρίση-κλιματική καταστροφή αν δεν ανασταλεί θα αμφισβητήσει όλη την οικονομία και την κοινωνία και πρώτα τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και χώρες», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στο συνέδριο του Οικονομικού Ταχυδρόμου.

Σημείωσε ότι υπάρχει κάμψη του ρυθμού ανάπτυξης και πρόσθεσε ότι απαιτείται πλουραλισμός της οικονομίας που να έχει περιφερειακή διάσταση και να χρηματοδοτεί το πράσινο και το ψηφιακό σκέλος.

Έστρεψε τα πυρά του κατά του πρωθυπουργού για την απουσία του από την Βουλή ρωτώντας ρητορικά: «Γιατί δεν ήλθε ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή; Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να αντιμετωπίσει και να αιτιολογήσει τις πολιτικές του και αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα απονομιμοποίησης της κυβέρνησης».

Για το ενεργειακό συνέδριο που πραγματοποιείται στην χώρα μας είπε: «Κάθε διεθνής συνάντηση για τα ενεργειακά, αφορά και την γεωπολιτική και το κλίμα. Το δικό μου σχόλιο είναι ότι η συζήτηση αφορούσε την είσοδο του LNG μέσω της χώρας μας, ωστόσο τι θα κερδίσει η πατρίδα; Συζητάμε για LNG από τις ΗΠΑ, πρόκειται για αλλαγή της εξάρτησης. Που είναι η ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας;».

‘Ασκησε κριτική στην κυβέρνηση υποστηρίζοντας ότι την ενεργειακή αυτάρκεια θα προωθούσε η σύνδεση Ελλάδας Κύπρου αλλά το έργο διακόπηκε δίχως η κυβέρνηση να εξηγεί που οφείλεται. Η Ελλάδα έχει πάνω από 50 % κόστος ενέργειας σε σχέση με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έχει ιδιωτικοποιημένη ΔΕΗ, ενώ η ενέργεια που παράγεται από τις ΑΠΕ πετιέται γιατί δεν υπάρχει αποθήκευση. Σημείωσε ότι το Χρηματιστήριο Ενέργειας που σχεδιάστηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν εφαρμόστηκε από τη ΝΔ και πρόσθεσε ότι μεταξύ άλλων δεν έχουμε σταθερά προθεσμιακά συμβόλαια.

Για τα ΕΛΤΑ, ανέφερε: «Εξίμισι χρόνια μετά δεν μπορεί να είναι δικαιολογία για την αποτυχία της διαχείρισης των ΕΛΤΑ, η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ».

Αναφέρθηκε στην Αυτοδιοίκηση και «κατήγγειλε την κυβέρνηση για σκόπιμη οικονομική συρρίκνωση και θεσμική απαξίωση της Αυτοδιοίκησης. Τώρα κόβει τους πόρους της Αυτοδιοίκησης και προωθεί την ιδιωτικοποίηση του νερού με πρόσχημα τη λειψυδρία για την οποία δεν έκανε τίποτε έξι χρόνια».

Γενικεύοντας είπε ότι «Το μεγάλο πρόβλημα είναι η απαξίωση του πολιτικού συστήματος. Τα προβλήματα από τη ενέργεια μέχρι την οικονομία και τα ΕΛΤΑ έχουν κόμμα και χρώμα».

Για τις δημοσκοπήσεις ανέφερε: «Οι δημοσκοπήσεις δίνουν σημαντικά στοιχεία. Εμείς στον ΣΥΡΙΖΑ περάσαμε μία μεγάλη κρίση που αντανακλάται και στις μετρήσεις. Οι δημοσκοπήσεις όμως δείχνουν ότι οι πολίτες θεωρούν ότι έχουμε κυβέρνηση διαφθοράς, οι πολίτες βάζουν ζητήματα δημοκρατίας, δεν εμπιστεύονται τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ σε εμάς μας λένε “ενωθείτε συνεννοηθείτε”. Παράλληλα καιροφυλακτούν ακροδεξιές φωνές».

Συνεχίζοντας ανέφερε: «Σε εμάς λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αλλάξει να σοβαρέψει. Επίσης, ότι πρέπει να υπάρξει ενωτική προοδευτική απάντηση. Ο κόσμος μας λέει κάντε κάτι δεν πάει άλλο με αυτή την κυβέρνηση. Βρείτε μία προοδευτική ενωτική λύση. Δεν υπάρχει χρόνος να περιμένουμε μέχρι τις εκλογές. Για να είναι σοβαρή η συζήτηση θα έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει και να ξεφύγει από τους κομματικούς εγωισμούς».

Σημείωσε ακόμη: «Δεν υποτιμώ τον ρόλο των προσώπων στην πολιτική, θεωρώ όμως ότι υπάρχει κοινή βάση προγραμματικής σύγκλισης του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Αριστεράς και ενδεχομένως και άλλων όπως ο ΚΟΣΜΟΣ και το “Πράττω”. Αλλά πρέπει να υπάρξει η πολιτική βούληση για συνεργασία».

Για το αν θα αγοράσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα απάντησε: «Όταν κυκλοφορήσει θα το πάρω και θα το διαβάσω με ενδιαφέρον. Αλλά σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να συγκλίνουμε σε μία κοινή προοδευτική απάντηση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ