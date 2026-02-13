Ευθυμίου: Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία ενισχύει ουσιαστικά τον κοινωνικό διάλογο και τις συλλογικές συμβάσεις

Τη σημασία της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) υπογράμμισε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Άννα Ευθυμίου, κατά την ομιλία της στη χθεσινή συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής.

Όπως τόνισε, η Συμφωνία δημιουργεί «την προοπτική της ελπίδας» και αποτελεί κρίσιμη πρόκληση για την υπογραφή περισσότερων Σ.Σ.Ε, ενισχύοντας ουσιαστικά τον κοινωνικό διάλογο.

Υπογράμμισε ότι το σημαντικότερο επίτευγμα της Συμφωνίας είναι η ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου, τον οποίο χαρακτήρισε ακρογωνιαίο λίθο της δίκαιης απασχόλησης.

«Η ενδυνάμωση του κοινωνικού διαλόγου αποτελεί το μέσο για περισσότερες διεκδικήσεις των εργαζομένων και μεγαλύτερη ασφάλεια στη θεσμική λειτουργία των επιχειρήσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στα οφέλη της Συμφωνίας, όπως τα παρουσίασε, περιλαμβάνονται:

Η ενίσχυση της διαπραγματευτικής ισχύος των εργαζομένων.

Η επίτευξη καλύτερων μισθών και πιο αξιοπρεπών όρων εργασίας.

Η δημιουργία σταθερού και προβλέψιμου πλαισίου για τις επιχειρήσεις, που συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητάς τους.

Κριτική στην αντιπολίτευση

Ασκώντας κριτική στο ΠΑΣΟΚ, η υφυπουργός σημείωσε ότι «επιλέγει να κάνει μια γενική κριτική για όλα τα εργασιακά ζητήματα, εκτός από το δια ταύτα», καλώντας το να τοποθετηθεί ξεκάθαρα για το αν πιστεύει τελικά αν η εθνική κοινωνική συμφωνία είναι μια καλή συμφωνία ή όχι για την ενίσχυση των Σ.Σ.Ε.

Όπως επισήμανε, η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία αποτελεί προϊόν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, με την Πολιτεία σε ρόλο εγγυητή, και όχι μονομερή πρωτοβουλία. «Αν δεν συμφωνούμε με το προϊόν αυτής της διαβούλευσης, τότε διαφωνούμε με ολόκληρη την κοινωνία», τόνισε.

Απαντώντας στην κριτική των ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέας Αριστεράς, που καταψήφισαν το νομοσχέδιο στην Επιτροπή, η κ. Ευθυμίου τόνισε ότι η Συμφωνία ενισχύει την επεκτασιμότητα των Σ.Σ.Ε. τόσο με τη μείωση του ποσοστού από 50+ 1 % στο 40+ 1 %, όσο και με τη δυνατότητα της συνυπογραφής από τη Γ.Σ.Ε.Ε. Η Υφυπουργός απαντώντας στις αιτιάσεις ης αντιπολίτευσης ότι υποβαθμίζεται ο ρόλος των ομοσπονδιών, τόνισε ότι σύμφωνα με την έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής, η αρμοδιότητα της Γ.Σ.Ε.Ε. είναι επικουρική και όχι αυτοτελής καθώς της δίνεται η δυνατότητα συνυπογραφής μόνο μετά από πρόσκληση της αρμόδιας κλαδικής συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Λειτουργικές βελτιώσεις στα Μητρώα

Παράλληλα, τα Μητρώα καθίστανται πιο λειτουργικά, η δυνατότητα σύναψης Σ.Σ.Ε. δε συνδέεται πλέον με την εγγραφη στα αντίστοιχα Μητρώα, ενώ τα εκλογικά έγγραφα των σωματείων θα παραδίδονται πλέον στο Πρωτοδικείο, ικανοποιώντας σχετικό αίτημα των Εργατικών Κέντρων.

Κρίσιμη η επαναφορά της πλήρους μετενέργειας

Η επαναφορά της πλήρους μετενέργειας μιας Σ.Σ.Ε. καταργεί μια μνημονιακή δέσμευση και αποτελεί το μίνιμουμ ασφάλειας για τους εργαζόμενους.

Επιτάχυνση διαδικασιών στον ΟΜΕΔ

Για τον ΟΜΕΔ, η Υφυπουργός εξήγησε ότι οι κοινωνικοί εταίροι συμφώνησαν στη δημιουργία προ-σταδίου εξέτασης των αιτήσεων, ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις, ενώ καταργείται ο δεύτερος βαθμός κρίσης που προκαλούσε επιβράδυνση.

Τροπολογία ΠΑΣΟΚ

Αναφορικά με την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι δεν μπορεί να υπάρχει προσφυγή στη διαιτησία χωρίς προϋποθέσεις, καθώς αυτό αντιβαίνει στις συστάσεις της αρμόδιας επιτροπής του ILO.

Τέλος, υπενθύμισε ότι με τον ν. 3899/2010 η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε ρήγμα στις Κλαδικές Συμβάσεις Εργασίας, θεσμοθετώντας τις Ειδικές Επιχειρησιακές Συμβάσεις και περιορίζοντας τη δυνατότητα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, επισημαίνοντας ότι επρόκειτο για πολιτική επιλογή και όχι μνημονιακή επιταγή.

Αναφορά στο δυστύχημα στη ΒΙΟΛΑΝΤΑ

Αναφερόμενη στο τραγικό δυστύχημα στη ΒΙΟΛΑΝΤΑ, η υφυπουργός χαρακτήρισε «τραγικό» το γεγονός να χάνει κανείς τη ζωή του εν ώρα εργασίας. Όπως σημείωσε, οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται πλήρως, επισημαίνοντας ότι είναι καθήκον της Πολιτείας να βελτιώνει διαρκώς το πλαίσιο υγείας και ασφάλειας.

Υπενθύμισε, δε, ότι από τον περασμένο Οκτώβριο η κυβέρνηση έχει αυστηροποιήσει το νομοθετικό πλαίσιο υπέρ της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, τονίζοντας πως «στο θέμα αυτό, όλοι είμαστε στην ίδια πλευρά».