Εύσημα του Πέτρου Παππά στον Άδωνι Γεωργιάδη: “Κάνατε τα μέγιστα, είστε ο πιο εργατικός υπουργός”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Τις ευχαριστίες του προς τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Πέτρο Παππά, για τα κολακευτικά του λόγια στο Debate House για το ΕΣΥ θέλησε να εκφράσει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτηση στο Χ, έγραψε συγκεκριμένα: «Θα ήταν άδικο να μην ευχαριστήσω τον συνάδελφο βουλευτή, Πέτρο Παππά για τα καλά του λόγια, προσωπικά για την δουλειά μου στο Υπουργείο Υγείας».

«Πέραν των πολιτικών μας διαφορών μπορούμε να είμαστε πολιτισμένοι και ευγενικοί μεταξύ μας. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι αλλά όχι εχθροί. Επειδή στην πολιτική μου ζωή έχω βιώσει μεγάλη εχθροπάθεια αυτή του η συμπεριφορά με κέρδισε», πρόσθεσε ο υπουργός.

Τι είπε ο Πέτρος Παππάς για το έργο του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο Πέτρος Παππάς, σε συζήτηση που διοργάνωσε το Debate House για το ΕΣΥ, εκφράστηκε με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για τον ίδιο τον υπουργό και το έργο του.

«Δεν θα ισχυριστώ ότι η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα, γιατί έκανε πράγματα. Δεν θα ισχυριστώ ότι ο υπουργός Υγείας δεν εργάζεται, γιατί είναι, αν όχι ο πιο εργατικός, από τους πιο εργατικούς. Στα μέτρα της στρατηγικής και των πόρων που είχε, έκανε ό,τι μπορούσε», ανέφερε συγκεκριμένα ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Σε άλλο σημείο παραδέχτηκε ότι υπουργός Υγείας έχει κάνει τα μέγιστα που μπορούσε και τον χαρακτήρισε τον πιο εργατικό υπουργό. «Αναγνώρισα ότι στα μέτρα των δυνατοτήτων και των πόρων, κάνατε τα μέγιστα. Εγώ λέω ότι ότι είστε ο πιο εργατικός υπουργός», είπε.

