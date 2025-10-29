MENOY

Εύσημα Γεωργιάδη στον Δένδια για το έργο στο Πεντάγωνο: Συμβολίζει το νέο πνεύμα των Ενόπλων Δυνάμεων

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στα εγκαίνια της νέας βιοκλιματικής πρόσοψης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, παρευρέθηκε σήμερα το βράδυ ο υπουργός Υγείας κ. Αδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας – που πριν από λίγες ημέρες είχε αφήσει αιχμές σε βάρος του ΥΕΘΑ επειδή δεν μίλησε στη Βουλή για την τροπολογία για τον Αγνωστο Στρατιώτη – σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ δεν παρέλειψε να αποδώσει τα εύσημα στον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια για το έργο, που όπως σημείωσε συμβολίζει το νέο πνεύμα των Ενόπλων Δυνάμεων και ταυτοχρόνως προσφέρει ένα όμορφο τοπόσημο στην πόλη μας.

Αναλυτικά στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρει:

«Παρευρέθηκα σήμερα στην τελετή των αποκαλυπτηρίων του έργου στο Πεντάγωνο. Θερμά συγχαρητήρια στον Υπουργό Εθνικής Αμύνης @NikosDendias για το όραμά του για ένα έργο που συμβολίζει το νέο πνεύμα των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και που ταυτοχρόνως προσφέρει ένα όμορφο τοπόσημο στην πόλη μας. Εύγε και στον καθηγητή κ. Βαρώτσο για την έμπνευσή του, αλλά φυσικά και στον χορηγό κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο».

Άδωνις Γεωργιάδης

