ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρωομάδα ΣΥΡΙΖΑ: Ο Αλέκος Φλαμπουράρης υπήρξε το παράδειγμα της υπεράσπισης των αξιών μας με συνέπεια και αξιοπρέπεια

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Με σεβασμό και συγκίνηση αποχαιρετά» η Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, τον Αλέκο Φλαμπουράρη, «μια προσωπικότητα που για δεκαετίες υπήρξε σημείο αναφοράς για τον χώρο της Αριστεράς. Με την απώλειά του κλείνει ένας κύκλος ιστορικής διαδρομής που συνδέθηκε με την πορεία του δημοκρατικού κινήματος στη χώρα μας και με τις μεγάλες προσπάθειες κοινωνικού μετασχηματισμού».

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, «διακρίθηκε για τη νηφαλιότητα, τη σταθερότητα και την ανθρωπιά του. Σε κάθε θέση ευθύνης αντιμετώπισε τις προκλήσεις όχι με θόρυβο, αλλά με επιμονή, μεθοδικότητα και βαθιά πίστη στην ανάγκη να βρίσκεται η πολιτική στο πλευρό των ανθρώπων. Η στάση αυτή, περισσότερο κι από οποιαδήποτε δημόσια πράξη, καθόρισε το αποτύπωμά του.

Η συμβολή του ταυτίζεται με μια αντίληψη πολιτικής που δεν εγκαταλείπει την ευθύνη απέναντι στο κοινό καλό, ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες ακόμη και στις πιο σημαντικές στιγμές της πορείας μας. Η παρουσία του υπήρξε πάντοτε υπενθύμιση ότι η αλληλεγγύη, ο δημοκρατικός πολιτισμός και η συλλογικότητα δεν είναι αφηρημένες έννοιες, αλλά καθημερινή πράξη. Και υπήρξε δραστήριος και δίπλα στην υπόθεση της Αριστεράς μέχρι και την τελευταία του στιγμή».

Η Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, εκφράζει στους οικείους του τα ειλικρινή της συλλυπητήρια και υπογραμμίζει ότι «η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή καθώς υπήρξε το παράδειγμα της υπεράσπισης των αξιών μας με συνέπεια και αξιοπρέπεια».

ΣΥΡΙΖΑ

