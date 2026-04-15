Ευχές για ταχεία ανάρρωση από τον ΣΥΡΙΖΑ στον Γιώργο Μυλωνάκη

Περαστικά και ταχεία ανάρρωση εύχεται με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργό Γιώργο Μυλωνάκη, μετά τη λιποθυμία του στον πρωινό καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του εκφράζει «την ελπίδα για γρήγορη και πλήρη αποκατάσταση της υγείας του εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στους οικείους του».

Η κατάσταση της υγείας του κ. Μυλωνάκη είναι «σοβαρή, αλλά ελεγχόμενη» σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του «Ευαγγελισμού», όπου διεκομίσθη το πρωί της Τετάρτης (15/04), έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο.

Ο κ. Μυλωνάκης νοσηλεύεται στον «Ευαγγελισμό» με εγκεφαλκό ανεύρυσμα, ενώ λίγο πριν τις δύο το μεσημέρι ολοκληρώθηκε μια ελάχιστα επεμβατική παρέμβαση που ονομάζεται εμβολισμός – στοχεύει στην απόφραξη παθολογικών αγγείων, ανευρυσμάτων, αγγειακών δυσπλασιών ή στη διακοπή παροχής αίματος σε όγκους – και η οποία σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Υγείας, «πήγε πολύ καλά».

