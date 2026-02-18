MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευάγγελος Αποστολάκης: “Ο Τσίπρας είναι ένας πολιτικός του οποίου το πολιτικό κεφάλαιο δεν έχει τελειώσει”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

«Θεωρώ ότι ο Τσίπρας είναι ένας πολιτικός του οποίου το πολιτικό κεφάλαιο δεν έχει τελειώσει, ίσα ίσα είναι ο άνθρωπος που έχει δείξει ότι μπορεί να διαχειριστεί δύσκολες καταστάσεις και μπορεί να λύσει προβλήματα. Ωστόσο, το πώς θα χειριστεί όλο αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή και πού θα καταλήξει όταν θα εξαγγείλει την πολιτική του κίνηση με σαφήνεια, εκεί μπορούμε πια να το συζητήσουμε», τόνισε ο ανεξάρτητος βουλευτής, Ευάγγελος Αποστολάκης, που μίλησε στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών 90,1.

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι το κόμμα Τσίπρα μπορεί να αποτελέσει το αντίπαλο δέος του κ. Μητσοτάκη, ο κ. Αποστολάκης απάντησε πως «αυτός είναι ο στόχος του κ. Τσίπρα». Ερωτηθείς, δε, αν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εθνικές εκλογές, απάντησε ότι «παρών θα είμαι, αν θα είμαι υποψήφιος ή δεν θα είμαι δεν ξέρω, αυτό θα εξαρτηθεί από το πόσο σοβαρές θα είναι οι επιλογές που θα έχω».

