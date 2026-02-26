Εξώδικο Δημητριάδη σε Τσίπρα για τις υποκλοπές – Σκληρή απάντηση του πρώην πρωθυπουργού

Νέα πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί το εξώδικο που απέστειλε ο Γρηγόρης Δημητριάδης στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή τις δημόσιες δηλώσεις του τελευταίου σχετικά με την πρόσφατη δικαστική απόφαση για την υπόθεση των υποκλοπών.

Ο πρώην πρωθυπουργός, με ανάρτησή του, κατηγορεί τον κ. Δημητριάδη ότι επιχειρεί να τον «εκβιάσει» μέσω νομικών ενεργειών, υποστηρίζοντας ότι ακολουθεί την ίδια τακτική που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει χρησιμοποιηθεί και σε βάρος δημοσιογράφων.

«Ουσιαστικά επιχειρεί να εκβιάσει και εμένα με αγωγές και μηνύσεις, όπως έχει πράξει και με σειρά δημοσιογράφων, προκειμένου να σωπάσουν», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αναφορά σε «διπλό έγκλημα» και αιχμές κατά Μητσοτάκη

Ο κ. Τσίπρας συνδέει το εξώδικο με την υπόθεση των παρακολουθήσεων, κάνοντας λόγο για «διπλό έγκλημα σε βάρος της δημοκρατίας», το οποίο, όπως υποστηρίζει, αφορά τόσο τις παράνομες υποκλοπές όσο και την προσπάθεια συγκάλυψής τους.

Στην ίδια ανάρτηση, στρέφεται προσωπικά και κατά του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέροντας ότι οι υποκλοπές «οργανώθηκαν στο Μαξίμου από τον κύριο Μητσοτάκη και τον ίδιο», ενώ προσθέτει ότι η συγκάλυψη «σκόνταψε» στη δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου.

«Δεν πρόκειται να σιωπήσω»

Ο πρώην πρωθυπουργός δηλώνει ότι αναμένει περαιτέρω νομικές κινήσεις, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται να αλλάξει στάση.

«Αναμένω από αύριο τις αγωγές και τις μηνύσεις τους. Δεν πρόκειται όμως επουδενί να σιωπήσω. Γιατί δεν είναι θέμα προσωπικό, αφορά την ίδια τη δημοκρατία», σημειώνει.

Παράλληλα, κάνει λόγο για «καθεστώς φόβου, σιωπής και χειραγώγησης της δικαιοσύνης», εκτιμώντας ότι αυτό «δεν είναι πια ακλόνητο» και καταλήγει με τη φράση: «Ο φόβος, είναι πια εμφανές, αλλάζει στρατόπεδο».