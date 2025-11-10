MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Την ώρα που ο Μητσοτάκης αυτοθαυμάζεται, η πραγματικότητα έρχεται να τον προσγειώσει

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχολίασε με ανακοίνωση την έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ για τις συνθήκες διαβίωσης του τρέχοντος έτους και χαρακτήρισε την κατάσταση στο στεγαστικό ανεξέλεγκτη, τη δημόσια υγεία αποσαθρωμένη και την κοινωνία φτωχοποιημένη.

Στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει:

«H ΕΛΣΤΑΤ δημοσίευσε την έκθεση για τις «Συνθήκες Διαβίωσης 2025». Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά και παράλληλα ενδεικτικά για τις επιδόσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη:

Το 65% των νοικοκυριών δηλώνουν ότι είδαν επιδείνωση στο εισόδημά τους μέσα στο τελευταίο έτος

Ο δείκτης για τις ανικανοποίητες υγειονομικές ανάγκες αυξήθηκε σε μόλις ένα χρόνο κατά σχεδόν δέκα μονάδες και εκτιμάται ότι θα αγγίξει το 21,9%, όταν ο μέσος όρος στην Ε.Ε. είναι μόλις 3,6%
Το 26,9% του πληθυσμού ζει σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, ποσοστό που είναι 6% μεγαλύτερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Την ώρα που η κυβέρνηση Μητσοτάκη διαρκώς αυτοθαυμάζεται, η πραγματικότητα έρχεται να την προσγειώσει. Το 75% της κοινωνίας δυσφορεί με την ακρίβεια, την ανεξέλεγκτη κατάσταση στο στεγαστικό, την αποσάθρωση της Δημόσιας Υγείας, τη βίαιη φτωχοποίησή της.

Τα υπερκέρδη και οι συναλλαγές με τους μεγάλους ομίλους και τα ολιγοπώλια είναι θηλιά στο λαιμό της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Αυτή είναι η κληρονομιά των έξι χρόνων διακυβέρνησης των αρίστων του κ. Μητσοτάκη.

Η χώρα μπορεί και πρέπει να γυρίσει σελίδα, το σχέδιο «Προοδευτική Ελλάδα» που εκφώνησε ο Σωκράτης Φάμελλος στη ΔΕΘ δίνει απαντήσεις στις ανάγκες, στις ανησυχίες και τις διεκδικήσεις της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας.»

ΣΥΡΙΖΑ

