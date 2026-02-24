Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Πόρισμα ΠΑΣΟΚ: Περαιτέρω ποινική διερεύνηση για Βορίδη και Αυγενάκη

Περαιτέρω ποινική διερεύνηση για τυχόν ποινικές ευθύνες των πρώην υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, προτείνουν στο πόρισμα τους οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που συμμετείχαν στις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ότι προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις τέλεσης αδικημάτων.

«Με βάση τα αναλυτικώς προεκτεθέντα, τα οποία στηρίζονται στην ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής αποδεικτική διαδικασία και ιδίως στη διαβιβασθείσα στη Βουλή δικογραφία και στις μαρτυρικές καταθέσεις, προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις τέλεσης, από τους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μαυρουδή Βορίδη και κ. Ελευθερίου Αυγενάκη, της πράξης της συνέργειας σε απιστία κατ’ εξακολούθηση, σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ζημία που υπερβαίνει το όριο των 120.000 ευρώ.

Περαιτέρω, ως προς τον κ. Ελευθέριο Αυγενάκη, ειδικά σε σχέση με τις έντονες πιέσεις που φέρεται να ασκήθηκαν για αποδεσμεύσεις ύποπτων ΑΦΜ και καταβολές σε πρόσωπα που δεν πληρούσαν νόμιμες προϋποθέσεις, προκύπτουν επιπρόσθετα ενδείξεις τέλεσης της πράξης της ηθικής αυτουργίας σε απιστία, τετελεσμένης και σε απόπειρα, με ζημία που υπερβαίνει το ίδιο όριο.

Κατά συνέπεια, με γνώμονα την αποκατάσταση της νομιμότητας, τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, την προστασία των πραγματικών δικαιούχων των αγροτικών ενισχύσεων και την αποτροπή της θεσμικής ατιμωρησίας, καθίσταται προδήλως επιβεβλημένη η διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 του Συντάγματος για τη διερεύνηση των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των ως άνω πρώην μελών της Κυβέρνησης, με δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης της διερεύνησης σε περίπτωση διαβίβασης ή ανάδειξης νέων στοιχείων για έτερα πολιτικά πρόσωπα ή άλλες αξιόποινες πράξεις», τονίζεται χαρακτηριστικά στο πόρισμα των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ.

«Στο πλαίσιο τέλεσης των ως άνω πράξεων κακουργηματικής απιστίας από διοικούντες και αρμόδια στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκύπτουν κατά την κρίση μας σοβαρές ενδείξεις, οι οποίες αναντίλεκτα χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης από τη Βουλή κατά το άρθρο 86 του Συντάγματος, ότι οι πρώην Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκης Βορίδης και Λευτέρης Αυγενάκης, παρείχαν στους φυσικούς αυτουργούς συνδρομή, υλική και ψυχική, με πράξεις και παραλείψεις τους, τόσο πριν από την τέλεση επιμέρους πράξεων όσο και κατά τη διάπραξή τους, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση των ενεργειών που προκάλεσαν τη βλάβη.

Η συνδρομή αυτή δεν απαιτεί γνώση όλων των ειδικών λεπτομερειών των επιμέρους πράξεων, αλλά αρκεί γνώση του γενικού περιγράμματος της αξιόποινης συμπεριφοράς και πρόθεση συμβολής. Στο πλαίσιο αυτό, από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού (έγγραφα, καταθέσεις, υπηρεσιακές αναφορές, απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες) προκύπτουν ισχυρές ενδείξεις ότι συγκεκριμένες πολιτικές ενέργειες ή παραλείψεις των ως άνω πρώην υπουργών, συνέβαλαν στη δημιουργία «περιβάλλοντος» ανοχής, καθυστέρησης ή και ευθείας διευκόλυνσης της παράνομης δραστηριότητας, παρέχοντας πολιτική κάλυψη κρίσιμη και πολύτιμη για τη διαρκή λειτουργία του μηχανισμού», υπογραμμίζουν στο πόρισμα τους οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.

Ειδικότερα ως προς τον πρώην υπουργό, Μάκη Βορίδη, στο πόρισμα αναφέρεται ότι «από τα στοιχεία της δικογραφίας και ιδίως από τις ένορκες καταθέσεις και τις αναφορές προσώπων που διετέλεσαν Πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και από έγγραφα που συνδέονται με κρίσιμες διοικητικές αποφάσεις, προκύπτουν ενδείξεις που καθιστούν ερευνητέα την ενδεχόμενη συνδρομή του πρώην Υπουργού κ. Μ. Βορίδη στις πράξεις απιστίας που τελέστηκαν από διοικούντες και στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατά την ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής αποδεικτική διαδικασία, οι ως άνω ενδείξεις όχι μόνο δεν αποδυναμώθηκαν, αλλά αντιθέτως επιβεβαιώθηκαν και ενισχύθηκαν από τις ίδιες τις μαρτυρικές καταθέσεις».

Χαρακτηρίζουν δε, «ιδιαίτερα επιβαρυντικές, και από μόνες τους ικανές να θεμελιώσουν ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης, τις ένορκες καταθέσεις του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Γρηγορίου Βάρρα, σύμφωνα με τις οποίες ο εποπτεύων Υπουργός ουδέποτε υποστήριξε την προσπάθεια εξυγίανσης του Οργανισμού και διενέργειας αποτελεσματικών ελέγχων…».

Ως προς τον πρώην υπουργό, Ελευθέριο Αυγενάκη, αναφέρεται ότι «από τα στοιχεία της δικογραφίας και ιδίως από ένορκες καταθέσεις και υπηρεσιακές αναφορές του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Ευάγγελου Σημανδράκου, καθώς και από απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες και λοιπά έγγραφα, προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις που καθιστούν ερευνητέα την ενδεχόμενη συμμετοχή του πρώην Υπουργού κ. Ελ. Αυγενάκη υπό μορφές συνδρομής και, κατά περίπτωση, ηθικής αυτουργίας. Οι ενδείξεις αυτές επιβεβαιώθηκαν και ενισχύθηκαν από την ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής αποδεικτική διαδικασία».

«Κατά τα προεκτεθέντα, και από τη συνδυαστική αξιολόγηση του συνόλου των αποδεικτικών στοιχείων που τέθηκαν υπόψη της Εξεταστικής Επιτροπής, προκύπτει ότι οι πρώην Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκης Βορίδης και κ. Ελευθέριος Αυγενάκης φέρονται ότι, ενεργώντας με γνώση, παρείχαν συνδρομή κατά τη διάπραξη της πράξης της απιστίας από τους νομίμους εκπροσώπους του ΟΠΕΚΕΠΕ και τους διαχειριστές των κονδυλίων των αγροτικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ ετησίως.

Η συνδρομή αυτή συνίσταται, μεταξύ άλλων, στην έγκριση ή ανοχή παράνομων και καταχρηστικών κατανομών βοσκοτόπων, στη συμβολή τους στη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος απουσίας ουσιαστικών ελέγχων μέσω της απομάκρυνσης των «ενοχλητικών» Προέδρων του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγορίου Βάρρα και Ευάγγελου Σημανδράκου, καθώς και σε ενέργειες ή παραλείψεις που αφορούν την στοχοποίηση και τον επιχειρούμενο διωγμό υπηρεσιακών παραγόντων, όπως η κα Π. Τυχεροπούλου, αλλά και την απόπειρα απαξίωσης ή παρεμπόδισης του έργου της Ευρωπαίας Εισαγγελέα κας Π. Παπανδρέου», αναφέρει στο πόρισμα του το ΠΑΣΟΚ.

«Η υπόθεση του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ ανέδειξε με τον πλέον εμφατικό τρόπο σοβαρά και διαρθρωτικά ελλείμματα στο ισχύον συνταγματικό και κανονιστικό πλαίσιο ελέγχου ποινικών ευθυνών πολιτικών προσώπων, καθώς και στη λειτουργία των κοινοβουλευτικών εξεταστικών επιτροπών. Τα ελλείμματα αυτά δεν αποτελούν αφηρημένες θεσμικές αδυναμίες, αλλά λειτούργησαν στην πράξη ως εργαλεία αποφυγής του δικαστικού ελέγχου και υπονόμευσης της λογοδοσίας.

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέδειξε με τρόπο αδιαμφισβήτητο τα όρια και τις στρεβλώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου ελέγχου της εκτελεστικής εξουσίας. Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς προϋποθέτει γενναίες και ουσιαστικές θεσμικές παρεμβάσεις, οι οποίες θα διασφαλίζουν ότι κανένα πολιτικό πρόσωπο δεν απολαμβάνει προνομιακή μεταχείριση έναντι της ποινικής δικαιοσύνης, καμία κοινοβουλευτική διαδικασία δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο ή εμπόδιο του δικαστικού ελέγχου και καμία σοβαρή υπόθεση διαχείρισης δημοσίου χρήματος δεν μπορεί να συγκαλύπτεται», επισημαίνουν τέλος, οι βουλευτές και μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ.